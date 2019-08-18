【818集會】市民流水式四散　灣仔多間藥房未落閘：今日算和平

大批市民今日參與民陣於維園舉行的「流水式」集會，至晚上8時許，灣仔、銅鑼灣一帶仍能見到黑衣人潮，惟有別於近日示威活動進行時，街上大部分商店「落閘」的情況，記者發現灣仔軒尼詩道近修頓球場一段，除了有銀行、找換店關門，附近一帶仍有不少食肆、藥房營業。

至晚上8時許，灣仔、銅鑼灣一帶仍能見到黑衣人潮，惟灣仔軒尼詩道近修頓球場一帶仍有不少食肆、藥房營業。(李智智攝)

其中一間仍然營業的藥房職員鄧先生指，以往因怕會有衝擊事件發生，故店舖在示威的日子通常會關門休息，但今日見示威的情況亦算和平，故繼續營業，而今日的生意額未受太大影響。他指，如接下來情況沒有大改變，預計店舖會和平日一樣，營業至晚上11時。

其中一間仍然營業的藥房職員鄧先生指，今日見示威的情況亦算和平，故繼續營業，而今日的生意額未受太大影響。(李智智攝)

店舖門口放置了口罩、消毒藥水、樽裝水等貨物，鄧先生指有留意到在示威、遊行中，有關貨品會賣得較好，惟放在門前是一貫的做法，並非店舖對應示威活動的特別措施。雖然店舖位於遊客區，但鄧先生表示，自六月反對《逃犯條例》修訂的示威展開後，少了遊客光顧，生意變差，因此亦影響到自己的心情，故希望這場運動早日完結。