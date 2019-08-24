【觀塘遊行】靜坐港鐵站出口　寫意見書投訴　觀塘市民阻落閘

今日（24日）觀塘區反對《逃犯條例》修訂遊行由駿業街遊樂場為起點，九龍灣零碳天地為終點。港鐵今早宣佈因應觀塘公眾活動進行，九龍灣至藍田站港車將由中午12時起關閉，彩虹站至調景嶺站列車暫停，暫未知何時恢復服務。 有市民不滿港鐵列車暫停服務，有人在今早港鐵職員準備關閘時嘗試阻止落閘，又與在站內填寫意見書，寫上「我要搭地鐵」等字眼，又與職員理論，要求交代關閘原因。

早上約11時45分左右，有數名身穿寫上「客務資訊」粉紅色反光背心的港鐵職員在觀塘站內巡邏，表示負責維持秩序，屬臨時性質。當踏正中午12時，觀塘站內的入閘機立即全數關閉，有準備入閘的市民「搶灘」失敗，有市民對突然關閘表示突然，「咁準時嘅」。

有市民「搶灘」失敗。（廖俊升攝）

約12時半左右，仍有大批市民滯留在站內不願離去，有人填寫乘客意見書，並將其貼在客務中心玻璃窗外，又包圍職員查詢接駁巴士服務，指之前若遇上突發事故，港鐵都會安排接駁巴士，質疑是次為何沒有巴士服務，又要求港鐵交代關閘原因。

有數名身穿黑衣的市民坐在觀塘站A出口阻止港鐵關閘，又稱自己會等候至站裏的人寫好意見書後才離開。他表示關閘安排事發突然，又指據自己所知，過去的遊行示威中，示威者從未試過在港鐵站內與港鐵職員發生衝突，批評港鐵關閘理由不充分，「當日前幾小時才公佈關閘詳情，港鐵會不會其實與警方合作，有圍捕（示威者）嫌疑？」

有數名身穿黑衣的市民坐在觀塘站A出口阻止港鐵關閘，又稱自己會等候至站裏的人寫好意見書後才離開。（高仲明攝）

約下午12時30分，有長者表示剛覆診後走不動，想經觀塘站A出口走到另一邊出口，但被關閘措施影響，後來由港鐵職員護送下離開。

有長者經港鐵職員協助下得以經A出口步行至其他出口離開。（廖俊升攝）