【825荃葵青遊行】白衣人藍衣人再出沒　荃灣沙咀道有大量鐵通

反修例風波持續，今天有市民發起「荃葵青遊行」，晚上有部分示威者前往荃灣二陂坊一帶並破壞數間店舖，隨後演變成激烈警民衝突，更一度有警員開槍。晚上亦有短片流傳，在沙咀道及眾安街交界的大鴻輝中心附近，有十數名身穿藍衣或白衣、頭戴黃色頭盔人士手持鐵通在沙咀道奔跑，當中亦有人手持國旗橫過馬路，但其後四散未知去向。而下午稍早時間，荃灣千色匯一帶同樣有藍衣人從的士車尾取鐵通追打示威者。

晚上有短片拍得，在大鴻輝中心附近，有十數名頭戴黃色頭盔人士手持鐵通在沙咀道奔跑，當中亦有人手持國旗橫過馬路。(網上片段截圖)

晚上約九時二十分，網上有短片拍得在眾安街沙咀道交界，一班「白衣人」和「藍衣人」等，手持鐵通在街上奔跑及橫過馬路，有人手持五星國旗，但其後部分人轉入小巷後未有再見蹤影。片段亦拍得，在場警察眼見相關人士跑過但沒有行動。而大鴻輝中心門外，現時仍留下大量鐵通，有市民指，鐵通是被「護旗手」棄在該處，亦有市民稱，疑似「護旗手」的福建人士仍在沙咀道觀察現場人士行動。

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而今天下午稍早時間，有指千色匯附近亦有藍衣「大叔」與一大群黑衣人爭執，其中一名藍衣人跑到一輛停泊在路邊的的士，從車尾廂取出一支長鐵通追打一眾黑衣人。從網上片段所見，的士車尾廂載有疑似大量鐵通。

一名藍衫男子偕同一名黑衣男子今日下午從的士跑向眾安街方向，懷疑以鐵通無差別追打身穿黑衣示威者和途人。（香港突發事故報料區片段）