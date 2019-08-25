【825荃葵青遊行】水炮車終出動　示威者驚覺「狼來了」：會撤走

反對政府修訂《逃犯條例》風波仍未平息，今日(25日)再有市民發起荃葵青集會遊行，下午時份，示威者聚集在荃灣大河道、楊屋道、聯仁街等一帶，而警方除了派大量防暴警員在場戒備，約六時亦將水炮車駛到現場。有示威者形容，警方出動水炮車，令雙方的武力相差更遠，「同出動解放軍一樣。」

俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，車頭頂設有兩部噴水裝置，分為三種射水模式，包括花灑式、脈衝式和連續水注式。強力的水柱可輕易把示威者撞倒在地，射中頭部更可能把人擊暈或致頸椎受創，若擊中人體的軟組織，如眼球等，更可致嚴重傷害。今天在荃灣衝突現場，警方在施放催淚彈、胡椒球之後，亦將水炮車駛近示威者防線。

示威者李先生認為，警方出動水炮車後，雙方的武力更不對等。(李穎霖攝)

在聯仁街和楊屋道交界，示威者李先生指，自從警方高調示範用水炮車，他都已有心理準備水炮車會隨時出動，因此今天不感意外。他表示，自己暫時仍不算太驚慌，但不滿警方本來已裝備充足，加上水炮車則令雙方武力更不對等，即使政府未有如傳言般出動解放軍，但已相差不遠。仍未親眼見到水炮車「真身」的他指，見到之後會立即離開，「我諗好多人都同我一樣，見到之後一定會be water撤走唔會硬碰。

其後水炮車一直推前，路上另有兩名示威者表示，他們在粉嶺目睹水炮車出發來到荃灣，當時他們已將消息發怖到連登、telegram等希望「手足」多加注意，但網上沒有獲得很大反應，「可能之前水炮車都出巡過好幾次，『狼來了』得多，大家放低咗戒心，估唔到佢今日真係出動。」二人指，看着水炮車逐步逼近，他們已「冇得話驚唔驚」，只能盡快離開了。