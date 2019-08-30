【9.1敲鐘】基督徒發起敲鐘行動　40教堂跨宗派響應　為香港祈禱

反修例運動持續接近3個月，警方及示威者的武力衝突不斷升級，更發生多宗流血事件。有信徒感社會撕裂，故發起教堂敲鐘行動，集結起40間天主教及基督教教堂，將會於星期日（9月1日）的一同敲鐘，敲鐘之後各自做祈禱活動，希望不同立場的人士一同靜下來，為香港及下一代祈禱。 攝影：黃偉民

40教堂一同敲鐘 為香港祈禱

因應這兩個多月來的社會紛爭及衝突所引起的社會情緒，公教傳媒人李茜發起了敲鐘行動，集合了20間天主教堂和20間基督教堂，在周日下午1時一同敲響教堂鐘聲，為香港祈禱。李茜指，跨宗派的敲鐘活動在港鮮見，希望不同宗派教會也能出一分力。

她表示，最初是跟她所屬教堂的神父討論之後，覺得行動不太複雜而且可行，因此教會開始聯絡有鐘的教堂一同參與，並且在行動後祈禱及唱詩。她續指，透過各教堂和教會傳媒將事件傳出後，參與的教堂數量一路遞增。

籲放下成見及裝備 安靜祝福香港

李茜表示，這兩個月來社會變得撕裂，很多人也有不開心的情緒，故希望以一分鐘時間，讓大家能夠放下成見、武器和裝備，靜一靜去想有什麼可以做。「我在想有什麼時間能讓一大班人靜下來，那應是敲鐘時。」她同時希望在暑假最後一個星期日敲響鐘聲，能為香港和下一代祈禱，祝福平安。

李茜說，自己純粹是一位平信徒，沒有組織背景。她相信有鐘的教堂有一定的信眾，亦有一個連結讓大家下載鐘聲和禱文，讓街上或外國的人也能參與，「就算是沒有宗教信仰的人士，只要是關心香港也能在這一刻放下成見去做。」