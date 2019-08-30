【9.1敲鐘】基督徒發起敲鐘行動　40教堂跨宗派響應　為香港祈禱

反修例運動持續接近3個月，警方及示威者的武力衝突不斷升級，更發生多宗流血事件。有信徒感社會撕裂，故發起教堂敲鐘行動，集結起40間天主教及基督教教堂，將會於星期日（9月1日）的一同敲鐘，敲鐘之後各自做祈禱活動，希望不同立場的人士一同靜下來，為香港及下一代祈禱。
攝影：黃偉民
40教堂一同敲鐘 為香港祈禱
因應這兩個多月來的社會紛爭及衝突所引起的社會情緒，公教傳媒人李茜發起了敲鐘行動，集合了20間天主教堂和20間基督教堂，在周日下午1時一同敲響教堂鐘聲，為香港祈禱。李茜指，跨宗派的敲鐘活動在港鮮見，希望不同宗派教會也能出一分力。
她表示，最初是跟她所屬教堂的神父討論之後，覺得行動不太複雜而且可行，因此教會開始聯絡有鐘的教堂一同參與，並且在行動後祈禱及唱詩。她續指，透過各教堂和教會傳媒將事件傳出後，參與的教堂數量一路遞增。
籲放下成見及裝備 安靜祝福香港
李茜表示，這兩個月來社會變得撕裂，很多人也有不開心的情緒，故希望以一分鐘時間，讓大家能夠放下成見、武器和裝備，靜一靜去想有什麼可以做。「我在想有什麼時間能讓一大班人靜下來，那應是敲鐘時。」她同時希望在暑假最後一個星期日敲響鐘聲，能為香港和下一代祈禱，祝福平安。
李茜說，自己純粹是一位平信徒，沒有組織背景。她相信有鐘的教堂有一定的信眾，亦有一個連結讓大家下載鐘聲和禱文，讓街上或外國的人也能參與，「就算是沒有宗教信仰的人士，只要是關心香港也能在這一刻放下成見去做。」
活動詳情：
日期：2019年9月1日(主日)
時間：下午1時正
行動：主要是敲鐘和祈禱
意向：為香港社會祈禱，也為青年祈禱
參與敎堂名單：
天主教：
聖母無原罪主教座堂；聖母聖衣堂；聖安德肋堂；贖世主堂；聖歐爾發堂；聖多默宗徒堂；善導之母堂；聖雲先小堂；聖伯多祿聖保祿堂；聖母堂；聖方濟堂；聖若瑟堂（中環花園道）；花地瑪聖母堂；葛達二聖堂；聖若翰堂；聖母玫瑰堂；聖方濟各堂；聖十字架堂；聖博德堂；聖心堂；熙篤會聖母神樂院；
基督教：
聖公會聖約翰座堂；聖公會諸聖座堂；聖公會聖三一座堂；聖公會基愛堂；聖公會荆冕堂；聖公會聖腓力堂；聖公會聖馬提亞堂；聖公會靈風堂；聖公會主愛堂；聖公會聖安得烈堂；聖公會施洗聖約翰堂；聖公會青山聖彼得堂；聖公會聖馬利亞堂；循道衞理聯合教會香港堂；循道衞理聯合教會安素堂；循道衞理聯合教會國際禮拜堂；循道衞理聯合教會亞斯理堂；循道衞理聯合教會九龍堂；中華基督教會望覺協和堂。