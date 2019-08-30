【逃犯條例】荃灣助理指揮官籲警員勿用「曱甴」字眼　惹內部不滿

反修例風波持續，警民衝突不斷。據了解，荃灣區助理指揮官（行政）邵豐祺（Simon Southgate）向當區巡邏小隊、特遣隊和報案室發內部信，提醒他們不要用「曱甴」字眼稱呼示威者，又指在艱難時期，警隊要向公眾展示其高情商一面，無論對方行為如何粗魯，都不應該用粗言穢語。他指出，公眾如不滿會用盡方法投訴，但警員不應給對方有機會投訴；信中最後又寄語，大家會以操守恰當的前線為傲。據了解，警隊內部廣傳該郵件後，引起大部分人不滿。

荃灣區助理指揮官（行政）邵豐祺（Simon Southgate）發內部英文信，提醒他們不要用「cockroach」（曱甴）形容示威者。

寄語同事：以操守恰當的前線為傲

另外，邵豐祺在信件中提醒，近期收到一宗投訴，指相片中的警員在公眾場所沒有戴警帽，他提醒無論是視乎行動所需，都需要佩戴貝雷帽或警帽等。邵豐祺指，自己曾駐守軍裝巡邏小隊、報案室、特種部隊，並於信中最後寄語，大家會以操守恰當的前線為傲。

不過有知情人士表示，該封信在警隊內部通訊群組流傳後，大部分人員都是不滿，質疑是否要稱呼「暴徒」為「先生」、「小姐」等，形容邵豐祺言論被警隊內部輿論「圍剿」。

邵豐祺（Simon Southgate）發出英文信後，反惹內部同事不滿。（警務處圖片）

警察公共關係科曾認「曱甴」一詞不理想、不禮貌

翻查資料，除了前線用「曱甴」稱呼示威者外，警察隊員佐級協會於本月4日，曾透過書面形容示威者「與蟑螂無異」。警察公共關係科高級警司江永祥曾在記者會上回應指，為確保警民之間的關係良好，雙方的互相尊重十分重要，「曱甴」一詞在與人溝通時並不是一個理想的字眼，令受眾感覺到不禮貌，並指明白過程中警民雙方疲累或壓力大，惟「相嗌唔好口」，希望大家在言語上減少衝突。