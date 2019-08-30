【警方記者會】深水埗拘18人　網民號召食糖水　警：應唔會帶磚頭

《逃犯條例》修訂爭議引發連場示威，其中於多區警署多次有示威者聚集抗議，昨晚於沙田及深水埗警署分別有市民向警署照射鐳射光、投擲物品等，警方進行清場，分別於沙田及深水埗拘捕多人。 當時社區秩序受影響，警方作出足夠呼籲和平人士離開，希望大家與警方合作。而今晚再有網民發起於深水埗舉行「食糖水」活動，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，於不同渠道，包括網上見到有人聲稱食糖水、宵夜為由聚眾生事，「如果一般市民去食糖水、宵夜應該唔會帶磚頭、鐳射槍」。

警方於今日記者會指，昨晚於深水埗拘捕18人。（余睿菁攝）

警察公共關係科總警司謝振中於警方記者會表示，昨晚10時半有過百人於沙田警署聚集，事件中拘捕一名21歲男子 ，其身上藏有鐳射槍，涉嫌管有攻擊性武器；另外一名15歲女童，違反兒童保護令，今早提堂。謝振中又指至昨晚11時，深水埗警署外有過百名示威者聚集，警方於晚上11時45分驅散，行動中18人被拘捕，包括14男4女，年齡介乎13至41歲，部分人身上藏有鐳射槍、行山杖，眾人涉嫌「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「非法集結」等罪名被拘捕。至凌晨12時，新界南衝鋒隊警員返回警署期間，遭兩名示威者用鐳射槍照射，一名警員眼睛感不適，當場拘捕兩名24歲的男女，兩人涉嫌「意圖犯罪而襲擊或襲警」，兩人獲准保釋。

男子後退被警拉住查證 江永祥：同事覺得佢唔想離開

對於昨晚深水埗有片段拍得，一名男子被防暴警員要求後退「你係咪唔走？」，男子稱「行緊啦！你見唔X到呀？」，防暴警員稱「嚟丫！」，男子回應「走緊呀，嚟乜嘢呀！醒少少呀」，其後被防暴警員要求查看身份證，其後拉住男子，雙方一度有推撞，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥回應指，警方已不停呼籲和平人士離開，「嗰個人係咪後退緊，或故意後退得慢啲，同同事距離做到咁短甚至零距離，真係要問佢自己先知」，江指根據自己看過的片段，同事當時向前行時，有一個人士「同事覺得佢唔想離開」，同事上前其間有激動情況，同事控制其情緒後最後無拘捕他。江指既然當時社區秩序受影響，警方作出足夠呼籲和平人士離開，希望大家與警方合作。

江永祥指當時社區秩序受影響，警方作出足夠呼籲和平人士離開，希望大家與警方合作。（余睿菁攝）

警高叫「又拉多咗幾個」 江：都係溝通一種方法

記者再追問昨晚深水埗警署外，有警員向在場市民指「又拉多咗幾個」，警員會否存在挑釁問題，江永祥指警員日常與市民接觸很頻繁，同事要因應場面決定語氣、說話大小聲及堅定程度等，江指昨晚於深水埗附近有人向警署投擲磚塊及使用暴力，驅散過程中警方難免要較肯定、用堅定語氣叫大家離開，希望回復社區秩序。而對於警方有否需要宣布拘捕多少人，江指聽不到實際說話語氣，「可能都係話畀大家聽宜家作出拘捕希望大家離開，呢個都係溝通一種方法」。

網民號召食糖水 「一般市民食糖水應該唔會帶磚頭」

今晚再有網民發起於深水埗舉行「食糖水」活動，江永祥於記者會中指於不同渠道，包括網上見到有人呼籲以「食糖水、宵夜」為由，「尤其唔知為乜，就聲稱食糖水、宵夜，喺一啲地方聚眾生事，如果一般市民去食糖水、宵夜應該唔會帶磚頭、鐳射槍，尋晚真係有人向警署投擲磚塊」，他指警方迫不得已進行驅散及拘捕，是為回復社會秩序，但有人故事靠近警員，作出挑釁行為，包括講粗口、照射鐳射光等，江指行為是無謂，對現場氣氛無好處，指其目的顯然而見是為了挑釁，過程中難免有身體碰撞。