【元朗黑夜】元朗老牌月餅店、藥房門庭冷落　有業主減租挽留租客

自6月反修例以來，本港多區有遊行集會活動，持續的公眾活動令內地遊客不敢來港消費，不少內地旅行社亦停辦香港團。訪港旅客減少，不少以往街上滿是拖篋內地客的地區，行人路變得暢通。 鄰近深圳灣口岸的元朗是其中一個內地客喜歡前往購物的地區，基於721元朗無差別打人事件，以及本港的示威浪潮持續，記者發現元朗大馬路一道，鮮有拖篋客，多以本地居民為主。有藥房負責人稱生意少了一半。

記者發現元朗大馬路一道，鮮有拖篋客，多以本地居民為主。有藥房負責人稱生意少了一半。(賴雯心攝)

記者在元朗大馬路觀察，只見零星大陸拖篋客，藥房門外亦鮮有見到「執篋客」。 元朗大馬路一間藥房負責人表示，近月示威浪潮持續，對當區生意影響極大，「差咗好多，（生意）跌咗一半都唔止！」

他指，六月起營業額已逐漸減少，後來示威愈演愈烈，及至7.21事件後市況明顯較為淡靜，「𠵱家連內地人都唔敢嚟，畀著你都唔嚟啦」。他續指，現時少了消費強勁的大陸客，惟有以本地客為主，而且又難以向業主要求減租。他認為經濟已經不景氣，示威者要收手，「佢哋（示威者）話攬炒嘛，咁咪攬炒囉，𠵱家攬住一齊死。」

街上偶爾有一兩個拖篋客。（鄧栢良攝）

老牌月餅店生意受挫

臨近中秋，往年同時段於元朗見到大量拖喼內地客來港購買月餅，惟今年不見此情此景。老牌月餅店生意亦受到影響。大榮華月餅店有職員表示，近日店內生意受挫，旁邊的大榮華酒樓亦減少旅行團茶客，月餅入貨量減少。據觀察，過往旅客大量採購月餅的情況已不復見。

手工糕點生意跌近半

手製糕點舖老闆娘周小姐表示，糕點舖開業四年，兩個人兩雙手，手製多款傳統糕點及粽子；之前一天可以手製上千份糕點，惟現在生意跌近半，只需製造約500份糕點，生意大受影響。她又指，早前示威活動期間幾日未有開業，遊客亦因為活動較少光顧元朗商舖，市面趨平靜。

大榮華月餅店有職員表示，近日店內生意受挫。（賴雯心攝）

生意減三成 東主：明白示威者表達訴求

亦有商舖東主表示，雖然生意近月減少三成，但明白示威者有需要表達訴求，認為可以接受。惟近日附近違泊情況變得嚴重，「有時連落貨都冇位」，亦不知應否報警處理。他表示，示威活動期間警方有通知附近商戶落閘，示威者亦有提醒居民關窗，認為雙方均有訴求，一方對政權表達意見，另一方則需執法。所以面對現時市況受影響，他形容雖然為「大趨勢」，但可以接受。

記者發現大馬路兩邊至少有四間吉舖招租。（鄧栢良攝）

記者發現大馬路兩邊至少有四間吉舖招租，西堤街一間地産店代理指，近來地産業務低迷，不論租盤或買賣盤都大幅減少，令佣金收入劇減，「近兩個月都無生意啊！」。他指，元朗大馬路的吉舖是在六月示威浪潮開展前已丟空，未必與示威有關，「因為屬於大價位（舖位）。」由與大馬路人流旺盛，租金視乎面積大少而定，他指大約月租20至30萬不等，多數由連鎖集團或大企業承租，但近期都鮮有查詢，至於內街小店業主亦會相應減租，惟減幅不多。

他續指，一般而言區內食肆及藥房生意好，但內地客減少，現時聽到不少食肆及藥房負責人指生意額少了兩三成。他表示，近期租客與業主談租約時，都會有意以7.21事件為由壓價15至20%，「呢件事嚴重嘛，因為其他區都無」。

為吸引租客 有業主考慮減租三成

另一地產舖東主李先生則指，自七月修例事件示威活動頻繁，生意大跌九成，損失約十多萬生意。大量小型商舖因生意不景結業或不續租，令他們手上多了商舖樓盤。他強調，最受影響的商舖多為藥房，即使位置近大馬路，依然門可羅雀。為吸引租客，有業主考慮減租三成挽留租客。地產舖亦受影響，「平時電話響個不停，八月突然變得很安靜。」高峰時一天可洽談五宗生意，現在五天才可能有一宗；更有四五間小型地產舖因扣除各項成本後收支不衡，無法繼續經營，遂計劃轉手，期望九月生意好轉。