【東涌冷清】大澳、天壇大佛回復清靜　搭昂坪360唔使等　

反修訂《逃犯條例》風波持續，各區示威活動遍地開花，本港多個熱門景點遊客大減。繼走訪多個主題樂園後，記者視察大嶼山多個內地遊客熱門景點，包括大澳和天壇大佛，發現人流大減，昂坪360纜車幾乎無需排隊就可以購票入閘，不少店舖索性關門。不少主攻內地人生意的商戶反映港珠澳大橋開通後「塞爆」遊客場面，近月消失。但有台灣和烏克蘭遊客，認為雖然本港示威氣氛「凝重」，但無阻他們觀光行程，對於示威活動「表示理解」。

記者到主攻遊客生意的大澳了解，村口不復見擠滿的排隊人龍和旅遊巴士。遊人只要按時到達車站就即時上大嶼山巴士，而車內只見不足十名乘客。有在村口兜售觀光船的員工稱，現時只有間中有一、兩團內地客，到訪人數大跌逾一半，「根本無生意做，有人黎都算好，不過外國人都唔肯洗錢，遠遠不及內地人的消費量」。

大澳的店主稱，內地客大減，影響生意。（黃偉民攝）

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海味乾貨店林立的大澳永安街、吉慶街一帶，記者只見一團本地客和十多名外國旅客觀光，不少馳名燒烤店和小食店都關門。有海味店苦訴：「生意大減逾一半，示威點都會有影響，不過學生都好慘，佢地表達訴求都可以理解的」。另售賣馳名蝦米XO醬的「麥記」亦稱，生意只剩一成，「近月示威之後都無人敢嚟。港珠澳大橋通車都我哋生意帶動有限，始終交通唔方便，希望示威快啲完啦」。

天壇大佛人流冷靜。（黃偉民攝）

記者來到天壇大佛，人流更顯得清靜，遊人以外國遊客為主，不少人都只是「走馬看花」，昂坪360纜車幾乎無需排隊就可以購票入閘。為招攬生意，有多間食肆的員工甚至走到街上向遊人推銷。有豆腐花小店的店主說：「內地人近月幾乎見唔到，人流少了一半」。

來自台灣的鍾小姐與友人來港旅遊一星期，她認為本港的示威活動的確對遊客心情帶來少許影響，「每天都會關注示威活動地點，自己的行程盡量編排遍離示威的地方，如大館、山頂纜車和天壇大佛」。她稱，示威活動未有減少其消費意欲，「該要買的東西都會買，如日用品等」，又稱對於本港示威活動是「可以理解的，有訴求就要說出來」。

另外，一對烏克蘭的旅客情侶則表示，會逗留香港四天，認為早前包圍機場示威活動未有阻礙其行程和旅遊心情，「一切都很正常，大家繼續示威，我繼續購物，沒問題」。她又對於港人示威表達訴求表示「支持」，「希望香港人加油」。