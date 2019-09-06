【東涌冷清】東薈城二期低調開幕　戲院回歸　酒樓員工放無薪假

反修訂《逃犯條例》風波持續，各區示威活動遍地開花，不少水貨客和內地團集中地落得「水盡鵝飛」。香港01早前報道沙田、上水、元朗和多個主題樂園人流冷清，被形容為「上水翻版」的東涌東薈城，遊客逼爆場面亦不復再。不少主攻遊客的店主大呻「拍烏蠅」，有地區人士稱即使東薈城二期開幕亦未有帶動人流，生意跌逾六成。有海鮮酒家店主稱，原本正享受港珠澳大橋帶來的大量內地客源，但近期生意「慘過沙士」，只好要求部分員工放「無薪假」，以節省成本。

去年底港珠澳大橋開通後，成為「交通交匯處」的東涌，飽受人滿之患，包括有內地大媽蹲天橋食飯，內地團佔據塞爆巴士站和藥房等，令當地居民出入大受影響。該區曾被形容為「上水翻版」，更有人因而發起「光復東涌行動」，惟內地客人流仍未見消散。

早前多次的機場示威蔓延至東涌港鐵站，記者到場視察，不見東涌昔日人聲鼎沸的場面，只見店員一張張生意慘淡的愁容。

東薈城名店倉備受觀光客歡迎，亦是區內僅存消遣地點，東薈城二期上月底開幕，戲院和Food Court重新「回歸」，引來不少人關注。惟記者到場了解，場內仍人流稀少，亦有不少「吉舖」。有不願上鏡的地區人士稱，內地客大跌六、七成，外國遊客亦跌三成，形容「港珠澳大橋開通都無用，不少人都怕了示威活動」。

以往等候往港珠澳巴士、昂坪360纜車和大嶼山巴士的「蛇餅」人龍，不斷攻佔東涌東薈城一帶，成為當地「特色」現象。但記者到場時只見寬闊街道冷冷清清，遊人無需再曝曬候車，可輕鬆買票乘車，三五知己就可「包車」享受遊程。

東薈城名店倉備受觀光客歡迎，但現時內地客被指大跌六、七成。（黃偉民攝）

在東涌逸東邨旁的馬灣涌村亦遊客熱點之一。身兼村長和村內一家海鮮酒家的東主鄭國威稱，原本正享受映港珠澳大橋開通後，內地遊客湧至，帶動生意上升的成果，惟近月示威活動令生意大跌逾一半，「慘過沙士，係四十幾年開業以黎最差」。他一臉愁容說，為節省成本，除了入貨減少逾一半，亦被逼要求員工放「無薪假」，「樓面六個減三個，廚房七個變兩個，無計啦，佢地咪放下假去個旅行，希望示威早日平息啦！」對於如何迎戰逆境，他表示只能做好食品品質，穩守本地客源，「但價格不能再減，再減真無錢賺啦！」