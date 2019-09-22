【元朗黑夜兩個月】一晚四「私了」　五男被指非禮、挑釁頭破血流

7.21元朗黑夜兩個月的紀念及示威活動，至深夜演變成「私了之夜」。周六晚至周日凌晨，元朗街頭發生多宗涉行私刑解決糾紛的「私了」事件，五名中年男子分別被指懷疑非禮、挑釁、曾破壞連儂牆，被在場示威者包圍及毆打，五人均頭破血流，其中一人在防暴警員帶上警車，另外四人則上了救護車接受治療，當中有人需要由擔架抬上救護車。

元朗大馬路上一名男子額頭受傷，嘴部流血、紅腫。（梁祖饒攝）

男子被指非禮女義務急救員

晚上11時許元朗大馬路，元朗大馬路有人爭執。一名持不同政見的男子，被指非禮現場一名女義務急救員，示威者將他包圍，向其施襲稱「私了」。該男子額頭受傷，嘴部流血、紅腫，其他義務急救員嘗試為其治理，其間男子稱不用幫忙，義務急救員向在場人士指﹕「佢話唔使理佢」。男子之後身起嘗試離開，他走路搖晃不穩，按著右眼角，嘴唇明顯腫起，之後再被大批示威者包圍及拳打腳踢，他跌在地上。義務急救員再度上前協助。

及後一批防暴警到達元朗大馬路中年漢受傷現場稱「救人」，受傷中年漢接受急救員治理後坐在地上，有警員向他了解情況，之後數名警員扶他帶上警車。現場有人向警車投擲玻璃樽，行人路上群眾大叫「黑社會」。目擊者A先生稱，大約在晚上11時40分左右，聽到有示威者大叫指有一名大叔非禮一名女子，於是眾人圍堵該名大叔，不讓他離開，一名外國人見狀，攬住大叔意圖分開他及示威者，期間發生碰撞。

白衣中年男子疑挑釁在場人士後遭毆打。（陳浩然攝）

兩名酒氣男子挑釁示威者

元朗康樂路中銀對開有兩名滿身酒氣男子與示威者發生衝突。一名目擊者指，一名白衣中年男子疑挑釁在場人士，之後與示威者互罵，中年男子一度手持玻璃樽，之後雙方互相毆打，中年男子頭部流血，並向現場人士大叫﹕「打死我囉！」另一名深色衫男子亦頭破血流倒地，接受義務急救員治理。有網民拍到的片段顯示，白衣男曾手持玻璃樽追打途人。救護員到場，而受傷的深色衫男子自行爬上擔架床上。白衣男子聲稱被大批人指罵，他回罵，然後跌倒及被打，並稱不知道為何被打，他聲稱玻璃樽只是因為他飲酒後拿在手中。

身穿背心男子腳部疑被玻璃碎弄傷，義務急救員上前協助。（香港01記者攝）

背心男被指曾經撕連儂牆

示威者及後再包圍另一名白色背心男子，質疑他是在朗屏撕連儂牆的人，又指該男子稱要「吹雞」。該男子稱他只是收工經過，並跪地稱「我發誓呀！」，一名青年將他按地，被其他人阻止，稱要有證據方可以動手。現場傳出玻璃樽爆裂的聲音。男子腳部疑被玻璃碎弄傷，義務急救員上前協助。

他接受初步包紥後，義務急救員表示要送他回家，他在急救員陪同下離開向大馬路前進，大批示威者尾隨。男子在大馬路截的士離開，示威者稱﹕「唔好畀佢走!」義務急救員著司機鎖門，示威者包圍的士阻止其離開，現場疑有人噴懷疑刺激性液體，多人咳嗽。

的士的車門打開，在場人士稱﹕「唔好搞個的士司機啦！」男子不斷稱﹕「我真係冇呀」，但有在場人士稱認出男子兩次撕紙。男子離開的士車廂，的士駛離，男子再倒在地上，頭破流血，義務急救員再度上前協助。現場又再度有人噴刺激性液體，不斷有人咳嗽。四至五名義務急救員趁亂將男子救至銀行的櫃員機中心內。

紋身中年男子頭破血流倒地，仍然有意識。（麥凱茵攝）

紋身中年男子頭破血流

私了事件沒完沒了，元朗大馬路近康樂路輕鐵站再有一名白Ｔ恤中年男子與在場人士起爭執，現場人士大叫「私了」，之後男子遇襲，他被脫去上衣、頭破血流倒地，地上有大灘血跡，他仍有意識。現場消息指，該男子懷疑影相及與在場人士起爭執，示威者向他追打，男子狂奔十米後，再被五、六人包圍毆打，其中一人手持長條物，男子跌在地上時疑頭部先著地。

政府發新聞稿，就周六的示威，強烈譴責激進示威者在屯門區的遊行活動結束後，在區內多處作出暴力及破壞行為，破壞社會安寧，包括堵路、縱火及投擲多枚汽油彈，威脅在場警務人員及市民安全，新聞稿又指破壞輕鐵站及在路軌上放置雜物，導致輕鐵需要停止服務，亦可能危害行車安全。