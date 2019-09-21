【9.21屯門示威】示威者搶警棍毆防暴警　黑衣人疑搶警槍遭打走

「光復屯門公園」遊行演變激烈警民衝突，警方下午於屯門屯喜路推進期間，一名警員欲制服一名示威男子跌倒時，被最少七名示威者襲擊，其中一人用雙手按住警員槍袋並拉扯疑欲搶槍，惟其後警員多名同僚趕至，示威者事敗逃去。 攝影：李澤彤、曾梓洋

「光復屯門公園」遊行演變激烈衝突，示威者於鄉事會路近屯門大會堂堵路。（王譯揚攝）

一名防暴警制服一名示威男子時遭最少7人襲擊，其中一人手按其槍袋疑欲搶槍。（李澤彤攝）

團體今（21日）午舉行「光復屯門公園」遊行，遊行其間演變成示威衝突，下午4時許於鄉事會路近屯門大會堂有大批示威者於馬路上以水馬、竹枝等築起路障，有示威者又於市中心輕鐵站擊毀閉路電視、拍卡機及告示牌等，又將雜物拋入路軌。約4時40分，大批防暴警員到達屯門市中心，一度高舉黑旗警告施放催淚煙，大批示威者退守至鄉事會路路障後，打開雨傘。

遭最少7人圍毆疑搶犯 一人手按槍袋

下午近五時，有人向警方防線方向投擲易燃物品，路面燃起火光，警方隨即高舉橙柄長槍開槍，並發射多枚催淚彈，示威者後退，防暴警員推進至屯喜路近大會堂對開時，數名防暴警員衝前追打示威者，其中一名警員與一名示威男子拉扯期間，被其他示威者從後拉跌，兩人同跌倒在地，其後最少七名示威者上前，一人搶去警員腰間的警棍，用手及棍狀物打向該名警員，其中一人用雙手按住警員右後腰位置的槍袋，數度作拉扯疑欲搶槍，惟其後多位防暴警趕至，用警棍打向該名示威者，令他放手逃跑。