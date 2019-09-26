跑馬地狗糞掉垃圾桶傳臭味　社區主任爭取加狗糞收集箱

跑馬地聚文街是區內狗主「放狗」集中地，惟區內不足狗糞收集箱，狗主會把糞便扔進沒有蓋遮掩的垃圾桶，因此區內不時傳出惡臭。當區有社區主任稱由於味道日趨嚴重，建議食環在區內加設狗糞收集箱，保持環境衛生。 攝影：黃偉民

跑馬地社區主任陳詠霞指，留意到區內的狗糞收集箱數目不足，導致狗主會將狗隻的大便收拾後隨即放進垃圾箱，令橫街窄巷充斥着糞便氣味，夏天的情況尤為嚴重。她又補充，目前區內只有約三、四個收集箱，而且相隔位置遙遠，但狗隻數量多，令狗糞收集箱供不應求，「這麼多動物在社區遊走，我們應關心居民需要同時，同樣關注動物需要。」

下午時分，記者到聚文街現場觀察，並未發現有明顯異味，但牆壁上貼有提醒狗隻必隨處便溺提示。狗主莊先生表示，經常到聚文街一帶帶同狗散步。他又指，上址一帶至成和道街口，有三個垃圾桶，其中僅有一個為狗糞收集桶，他直指「唔知點解要聚埋一齊！」。而近山光道位置則無垃圾桶。莊先生指，自己已養狗多年，早期區內養狗人數不多，近年卻陸續增加，而晚上時分主要集中在聚文街。他認為，區內垃圾桶數量非常少，要待狗隻經過垃圾桶時，才能讓狗隻如廁。

目前法例規定，任何人士容許狗隻便溺弄污街道、公眾地方或建築物的公用部分，可處最高罰款10,000元或定額罰款1,500元。食環署亦鼓勵狗主帶備足夠紙張，以便將狗糞妥為包好，再放進狗糞收集箱。陳詠霞指，近月已去信食環署要求在區內增設狗糞收集箱，並建議署方加密街道清洗的次數，保持街道清潔。