【9.28五周年】風力發電機、遮打工匠陳伯　傘運插畫家重遊佔領區

五年前，警方在金鐘夏慤道發射 87 枚催淚彈，觸發為期 79 日的「雨傘運動」；五年後，港人再因反修訂《逃犯條例》風波，示威衝突不休。傘運五周年，八十後插畫家柯慧惠帶同當年記錄抗爭場面的畫作「重遊舊地」，回顧金鐘和旺角佔領日子感觸良多，包括「夏愨村」、自修室、圖書館和自製風力發電機，每幕畫面仍歷歷在目。 雖然當年的運動被形容是「失敗」，由抗爭演變成「嘉年華」，但她認為是近代港人社會運動的「覺醒和學習期」，那些日子讓港人反思抗爭模式，打破社區冷漠，而今年的反修例運動中，港人吸取經驗「愈戰愈勇」，尋求更有效實質行動爭取自由和民主，港人可以早日「畢業」。 攝影：賴雯心

五年前的「雨傘運動」，柯慧惠辭去設計師工作，「一番熱血衝動」讓她走到到金鐘、銅鑼灣、尖沙咀和旺角的佔領區，以畫筆紀錄了其中逾40日的抗爭畫面。她形容，當年的角色如同記者，「當時不知道這樣畫面會否再來，每一個人和畫面都是限定，一消即逝，有必要好好記錄下來」。

插畫家柯慧惠難忘5年前旺角佔領區的「社區圖書館」。（賴雯心攝）

記者跟慧惠先來到旺角信和中心，她笑言以當年作畫經驗，旺角雖然龍蛇混雜，隨時有打鬥，較其他佔領區更為不安，但亦有不少溫暖人心場面。她深刻記得當年有佔領者一手一腳以竹條、電燈柱、小巴站牌和帆布搭建「社區圖書館」，擺設書籍、漫畫和雜誌由各熱心人士捐出，其中一個書架從大角咀富榮花園送來。她說，當年充斥劏房和土地問題令港人無法喘息，佔領者自行建成的公共空間作緩衝，「畀大家抖下氣」。

慧惠形容，當年各區佔領活動「五花八門」。佔領者除了即席演講，自製連儂牆和藝術品表達訴求外，她最難忘有人在旺角彌敦道建設「關帝廟」和聖法蘭斯小聖堂，安慰同行者心靈，祈求上天保佑；另在金鐘設置自修室，讓學生一邊抗爭，一邊溫習，旁邊有義工補習，又有人派發糖水、物資和抗爭絲帶，「現在根本無可能了，很快就會被人清場」。她認為，最瘋狂的是，有年輕人為增強佔領行動的「持久力」，即場研發風力發電機和單車發電機，「港人真是創意無限」。

慧惠筆下記錄不少傘運小人物，其中她最深刻是在金鐘為學生製作木檯凳的陳伯，拉近銀髮族和年輕一代的距離。「陳伯當時好似大家嘅精神支柱，事事親力親為，他舉辦唔少活動支持年輕人，大家都睇佢頭」。

八十後插畫家柯慧惠認為港人抗爭之路愈趨成熟。 （賴雯心攝）

談及學生的抗爭之路，慧惠認為現時「學生辛苦了很多」。她說，當時學生仍有心思讀書，但現在學生不但自發辦遊行集會和製作文宣、亦要「冒被私了、被侵犯、被捕嘅風險走上前線，代價大了很多，現在變咗拚死抗爭」。她又嘆言，佔領日子的畫面「很美好」，「雖然灰心，但幾乎無人會講『死』字」，但五年後的今日，一個個年輕人在社運因對政府和社會絕望而輕生，叫人痛心。

對於現時港人抗爭前路，慧惠認為「有希望，有信心」。（賴雯心攝）

雖然佔領日子畫面溫暖人心，但另一邊廂亦有不少人批評運動演變成嘉年華，令運動失焦，消磨意志，毫無實質成果，更形容整場運動是「失敗」。慧惠深感認同，她坦言亦與不少港人一樣在傘運後對新聞和社會事件態度冷卻，重回「搵食」現實。

不過她稱，「當時是一個政治覺醒學習抗爭的過程，在港人心中埋下了抗爭的種子，現時的抗爭正是汲取五年前的教訓，蘊釀過後發芽，這場風波亦迫使港人變得成熟。除咗搞活動，更懂得用盡方式獲得社會以至國際關注」。她想起在傘運清場前夕，有女子在連儂場寫上「就算失望不能絕望」，亦有人寫下「we will be back」，證明港人的爭取民主和自由決心不受打擊，「好似當好多人因為金鐘連儂牆被清而感到難過時，現在連儂牆遍地開花」。對於現時示威衝突不斷升級，她反問：「係邊個造成今日結果，警方一日的催淚彈已經多過傘運整場運動施放數目，政府再三無正面回應訴求，如何叫人繼續忍氣吞聲和理非？」

對於現時港人抗爭前路，慧惠炯炯有神望着夏愨道說：「有希望，意識創造實相，一定要有信心，自己都不相信自己，就一定不會成功」。