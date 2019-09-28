【傘運5周年】逾1千人被捕　127人被定罪　事隔5年曲終人未盡散

雨傘運動在2014年9月26日晚上，由學生領袖黃之鋒、周永康和羅冠聰發起衝入公民廣場而揭起序幕，並引發之後在金鐘一帶的衝突，並在9月28日起佔領起金鐘一帶的主要道路，並一直延續了79天，佔領區亦拓展至旺角及其他地方。期間各佔領區發生過不少衝突。根據警方公佈的數字，由事發至事後共拘捕1003人，當中有逾2百人要經歷司法程序，並有127人被定罪。雖然大部份案件已審結，仍有數宗案件有等待上訴，事隔5年仍是曲終人未盡散。

2014年的雨傘運動，在其79天的佔領期間，發生過多次大小不同的衝突事件，警方在事發至事後，均有作出拘捕行動。(資料圖片)

48人事件結束後被捕

根據警方的數字，警方在佔領運動期間，共拘捕了955人，另有48人於事件結束後被警方拘捕。當中225人須經司法程序處理，其中有169人須承擔法律後果，當中有127人被定罪及42人須簽保守行為，警方又指，調查仍在進行中。

持續了79天的佔領運動，期間於旺角及金鐘的兩個佔領區，以及其他的佔區內，曾發生過多宗大小不同的衝突事件，法庭除了處理過這些衝突而引發的案件外，亦在事件完結後，陸續檢控與案相關的人士。

佔中9子在事發後近5年才被裁定妨擾罪成。(資料圖片)

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佔中9子案明年2月上訴

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明和另外6人，包括立法會議員陳淑莊及邵家臻、學聯前常委張秀賢及鍾耀華、社民連副主席黃浩銘、前立法會議員李永達，被指在2014年9月佔領運動蓄勢待發期間，曾呼籲更多市民上街支援，「佔中三子」更被指事發前一年已開始鼓吹有關運動，9人早前全被裁定妨擾等罪罪成，「佔中三子」各入獄16月，但朱耀明准緩刑兩年。

其餘被告中，只有張秀賢被判社會服務令200小時，餘下全部入獄8月，但鍾耀華、李永達及患腦瘤的陳淑莊准緩刑。9人均提出上訴，戴耀廷獲准以10萬元保釋等候上訴，法庭定於明年2月24至26日處理上訴。

2014年10月16日 七警被停職，約一個月後被捕。

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七警上訴後5警罪成入獄

七名來自不同警區，由總督察至警員級別的警務人員，涉嫌在2014年10月15日凌晨，在金鐘添馬公園，把佔領人士曾健超抬至公園暗角，期間疑向曾施襲。事件擾釀多時，一年後，七位涉案人士才被正式落案，控以有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪，7人於前年被裁定罪成，同遭判囚2年，眾人後來就定罪及判囚提出上訴，兩名警員劉興沛及黃偉豪上訴得直，獲撤銷罪名及判刑，其餘5警亦申請減刑成功，刑期減至15至18月，5人均正在服刑。

曾健超與七警案，於2014年10月雨傘運動期間發生衝突，之後雙雙被控。（資料圖片）

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曾健超襲警罪成囚5星期

七警案中的關鍵人物曾健超，在2014年10月15日凌晨，即他聲稱被襲前數小時，在金鐘龍和道、隧道西行線東面入口上面的花槽，向11名警員淋有味道液體。他同樣在事發後一年，被控襲警及拘捕等罪，被裁定罪成及被判入獄5星期。判刑後他一度提出上訴並獲保釋，但後來自願放棄上訴服刑，現已服刑完畢。至於曾健超就事件向警務處民事索償一案，仍要待刑事程序告一段落才可以繼續。

退休警司朱經緯襲擊途人案，2018年9月14日於高等法院上訴裁決，法官裁定朱定罪及判刑均被駁回，朱即時被押走，須獄中過中秋。朱經緯2014年在旺角執勤時，用警棍揮擊一名男途人，經審訊被裁定襲擊罪成，被判囚3個月，朱不服定罪及判刑，早前提出上訴。(李澤彤攝）

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警司朱經緯警棍打途人判監3月

退休警司朱經緯2014年佔領運動已清場後，有一次驅散人群的過程中，用警棍揮擊一名男途人，事發2年後遭起訴，在審訊後被裁定襲擊罪成，判囚3個月。他及後向高院提上訴但遭駁回，並要即時服刑。雖然他已於去年10月刑滿出獄，惟他仍向終審法院提出上訴，終院本年1月拒頒上訴許可，朱無望再提上訴，不過朱仍透過律師向傳媒表示問心無愧。

終院法官後來頒下判詞，強調明白警方在佔領運動期間面對艱難情況，並對絕大部份警員表達敬意，他們也同情朱面對的不幸，惟強調不能容忍他對公眾人士作出不恰當使用武力。

律師求情時引述黃之鋒等的衝公民廣場案，指「雙學三子」原審時只被判社服或緩刑，終院最終亦持原判。（資料圖片）

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衝公民廣場案就示威暴行定指引

學生領袖黃之鋒、羅冠聰及周永康，在2014年9月26日，雨傘運動前夕發起衝入公民廣場被捕。事隔一年，三人才正式被控非法集會等罪名，至今年8月15日三人才被判罪成，並判社會服務令及緩刑一年。

惟律政司認為判刑太輕，要求裁判官覆核刑期，但遭裁判官拒絕，律政司及後再進一步向上訴庭覆核刑期，上訴庭改判黃入獄半年、羅入獄8個月，周入獄7個月，三人去年初在終審法院提出上訴，終院指上訴庭新定原則並無追溯力，故不適用於本案，裁定三人上訴得直，維持原判。

不過，終院在判詞中同意，若非法集結案涉及暴力，即可考慮判囚，而此案亦成不少示威案中的參考案例。

岑敖暉、黃之鋒及黃浩銘均在佔旺清場被控藐視法庭。（資料圖片）

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藐視法庭案4人入獄

2014年11月旺角佔領區清場的時候，大批佔領人士涉嫌阻礙執達吏執法，律政司最後檢控37人，包括黃之鋒及學聯前副秘書長岑敖暉，及黃浩銘等藐視法庭罪。

惟案件一波三折，眾人先被控阻礙公職人員執行職務控罪。律政司後來改以民事形式控告眾人藐視法庭，故先把他們原有在裁判法院的控罪撤銷，但入稟過程又「漏招」，未按規定在入稟後14天呈上排期通知書，令其中17人曾被一度撤銷。但律政司隨即又重新入稟，之後又引起連串法律爭辯及上訴程序。

案件最終分兩案控告，分別涉及香港眾志秘書長黃之鋒、學聯前副秘書長岑敖暉、社民連副主席黃浩銘等20人的案件，以及包括「四眼哥哥」鄭錦滿等17人的案件，最終案中有4人需要判監，包括黃之鋒、黃浩銘、鄭錦滿，以及的露宿者劉鐵民，眾人被判囚3至4個半月不等，其餘人士則被判緩刑或罰款。黃之鋒及劉鐵民後來上訴得直，分別改判囚2個月及13日，而黃浩銘的上訴申請則被駁回，但4人均已服刑完畢。

原告梁偉文曾因被毆打向警方索償，最後庭外和解。（資料圖片）

油漆工人遭警毆打獲賠償

此外，2014年的雨傘運動時，公眾亦開始關注警方有否使用過分武力，期間亦有人疑因被警方武力對待而索償。

油漆工人梁偉文於2014年11月，途經旺角佔領區時，被警員當成示威者，並施以武力對待，之後更被控襲警罪。梁證實左手手腕骨折，左手背部亦有腫傷，雙眼的微絲血管破裂，並有少量出血。梁後來獲撤銷控罪，他事後向警務處處長索償，律政司事後向梁提出和解，梁最後獲賠償18.9萬元。

城大生曾申索終不作索償

城大學生李卓軒稱在2014年佔領運動期間，在旺角遭一名男警抓陽具及睾丸非禮，令他遭受痛楚，又被非法拘捕及拘留，而警方在過程中更將其隨身背包掉去，令他失去背包裡的個人財物，包括學生證、銀包、相機等，因而入稟向警務處索償1,200萬元。

案件後來轉介區域法院處理，案件原定於本年6月開審，惟雙方決定和解，城大生決定不繼續申索，兼願意支付律政司大部分訟費。不過，法官直言涉案片段中，警方在拘捕過程中，明顯使用過分武力。