【禁蒙面法】百佳超級市場全線休息　沙田瀝源街市菜檔被清空

由於多個大型商場宣佈關閉，加上港鐵全線暫停服務，周六（5日）早上長和系旗下的百佳超級市場、屈臣氏、豐澤，今早分別於facebook宣佈，，考慮今天交通情況及顧客和員工安全，全線店舖休息一天。有沙田區街坊紛紛到瀝源街市採購，有菜檔檔主指，今曰生意比平日好，未夠中午12時就被搶購一空。不過亦有燒味檔檔主表示，生意與平日相約。

菜檔早已被「清倉」。（郭倩雯攝） 瀝源街市菜檔清空 惠康貨源充足 記者於今（5日）早上11時許抵瀝源街市，雖未見人頭湧湧，不過發現有菜檔已被「清倉」，價錢牌被收起，剩下空蕩蕩的貨架。檔主指，今曰生意比平日好，「平日夜晚6點後先會賣晒，今日未夠12點就已經賣晒！」惟同場有2間菜檔因運輸問題，未能補貨，今日需暫停營業。有燒味檔檔主表示，生意與平日相若，「因為百佳冇開，居民湧晒嚟買菜，菜檔全部好好生意！」其後記者再到區內惠康超級市場，超市內貨源充足，亦不見排隊人潮。