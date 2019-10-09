【禁蒙面法】新港城保安涉阻差辦公被捕　感謝信一小時增2000聯署

馬鞍山新港城中心5名保安及客戶服務員工於周一(7日)晚上，阻止防暴警察進入商場範圍後，今日被警方以阻差辦公拘捕。昨日發起「一人一信」、向商場管理公司表揚涉事保安行動的社區關注組織，「沙田一隅」召集人梁延豐指，有關消息傳出後，收集感謝信的網頁一小時內新增了逾2000個簽名，而今晚亦有人發起到新港城中心聲援涉事保安。

馬鞍山中心社區幹事鍾禮謙指，據了解，4名保安今午3時半皆有上班工作，後獲上級通知需到警署落口供，惟最後於警署內被拘捕。他又引商場管理公司冠威的回覆，指公司現時已派高層及律師到警署，跟進事件，而新港城中心將於今晚7時提早關門。

馬鞍山新港城中心5名保安及職員於周一(7日)晚上，阻止防暴警察進入商場範圍。(互聯網)

鍾禮謙：保安當時只是盡忠職守

鍾禮謙指，事發當日商場內大部分人為街坊裝的人士，未見有非法或暴力行為，而從片段中看到，警方要求進入商場時，未有與保安進行交涉，只是不停推拉商場的玻璃門，故涉事保安當時只是盡忠職守，了解發生甚麼事，若以阻差辦公拘捕保安，行為有如白色恐怖。他又質疑警方指進入商場是因有人破壞商舖、有罪案發生的說法：「警方衝入商場，最後只是求其制服了一個人、推跌了一名記者，在沒有調查的情況下就收隊。」

組織發起感謝信聯署 至今收7200簽名

於事件發生後的翌日，網上有消息傳出，指商場管理公司收到大量電郵，投訴有關保安當晚阻差辦工，而4名保安或會被解僱，呼籲網民發電郵到管理公司，讚揚保安的行為。社區關注組織「沙田一隅」昨日亦於社交專頁上發起「一人一信行動」，上載感謝信的簽署連結，呼籲街坊聲援涉事保安，截至今日下午六時，已收集到約7200個簽名。

「沙田一隅」召集人梁延豐表示，在涉事保安被捕的消息傳出後，一小時內更新增了逾2000個簽名。(資料圖片)

召集人：為表揚保安行動

「沙田一隅」召集人梁延豐表示，街坊對「一人一信行動」的反應踴躍，而在涉事保安被捕的消息傳出後，一小時內更新增了逾2000個簽名。他坦言，一開始發起此行動，並非為了對抗投訴，「本身我們是想做一些正面的工程，表揚保安當天的行動。眾所周知，恒基是有親中背景的地產商，我們擔心即使沒有人投訴，保安或許亦會被解僱，故主動發起了這行動。」

雖然擔心涉事保安會被公司解僱，但梁延豐指更擔心會有濫捕情況出現：「當日保安只是維持商場營運安排，警方要進入可以出示搜查令。」他又指，過往其他商場都曾有保安拒絕警方進入的情況發生，但日前新港城中心保安阻止的情況較為激烈，認為以阻差辦公為名拘捕保安是白色恐怖的行為，以阻嚇其他商場保安。梁延豐表示，希望和街坊做到的不止是簽署表揚保安的感謝信，指網上已有人發起今晚到新港城中心聲援涉事保安。