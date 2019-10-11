葵盛東邨單位疑食水管生銹　居民黃泥水度日：成支濾芯深啡色！

繼兩年前「換喉風波」後，葵盛東邨再爆出食水問題。有住戶投訴最近屋內單位疑因大廈食水喉管老化生銹，嚴重污染食水，夾雜金屬黃泥。惟房屋署只更換水錶連接入屋的喉管，業主批評更換喉管後，銹水問題依然未有徹底解決，更發現不但涉事單位食水喉管和閘制生銹，相鄰多個單位食水亦出現同類問題，又指問題已經持續至少一年，「隔離左右都要用濾水器過活」。有區議員要求，房屋署有必要全面檢驗整幢大廈食水喉管，以根除問題，否則恐長期禍及居民健康。

入伙20年的葵盛東邨盛逸樓「銹水禍患」，居住低層單位的事主Apple（化名）向香港01表示，近日驚見單位內食水竟變泥濁如泥，在裝載的水盆內發現大量黑色和黃色的沉積物，質疑當中積存大量重金屬，更稱「濾水器濾芯使用一個星期後，已整個變成深啡色，但一般來言用數月後才會這樣」。

涉事單位食水出現大量沉積物。（受訪者提供）

Apple透露，由於整幢大廈的食水喉管為鐵喉，入伙至今未換過，管內生銹嚴重，水質問題持續多年，上年更曾出現過水管堵塞。早於一年多前，她曾因單位食水出現沙石和雜質，向水務署、房屋署和煤氣公司要求跟進，惟「對方互相推卸，問題不了了之」，只好自行安裝濾水器自保。直至近日發現食水問題愈趨嚴重，而事主家人近年患上腎病，質疑與食水污染有關，故再次鄭重要求水務署和房屋署徹底跟進，儘快更換水管為銅喉

據了解，水務署曾赴涉單位抽取辦去化驗，而房屋署亦於數日前更換水管。但Apple批評，更換水管後，食水情況仍未改善，「皆因署方只更換水錶連接入屋的喉管，而更換水管時師傅發現閘制和水錶都出現生銹和沙石，懷疑單位以外至整幢大廈的食水喉管都出現鐵銹問題，其沙石仍會污染各單位」，又指事後發現相鄰幾戶單位食水都頻告有同類食水問題。為保自身健康，她稱現時除了更換水錶外，又加裝多濾水器，「就連沖涼花灑都要裝濾水器，飲水都盡量去買水」。

協助跟進事件的葵青區議員周偉雄指，涉事大廈以至整條屋邨的食水問題持續多年，認為促請房屋署方有必要全面檢驗，甚至更換大廈公共部分和單位食水喉管，以根除問題，又指不少入伙逾20年的屋邨均使用鐵水管，署方亦有需要因應今次事件作出跟進。

房屋署回覆查詢時稱，葵盛東邨在過去一年只接獲一宗涉及盛逸樓單位食水水質問題的投訴，屋邨辦事處已派承辦商檢查，並於10月上旬完成維修。現時該邨各座樓宇的食水管及食水箱的整體狀況良好，屋邨辦事處每隔三個月會清洗各座樓宇食水箱及定期檢查喉管狀況。

水務署回覆指，根據記錄，署方最近接獲一宗葵盛東邨盛逸樓住戶反映其單位供水出現水黃情況的投訴。 署方已派員到場了解，並檢查該單位水錶位置的供水情況，未有發現水質異常。但署方人員發現該單位的內部供水喉管有鏽蝕情況，可能會影響供水水質。 水務署表示，職員已向投訴人解釋上述視察所得，並建議房屋署更換鏽蝕老化的內部供水喉管，避免影響供水水質。

過去葵盛東邨不時出現食水問題，包括2017年水務署在葵涌光輝圍更換食水管後，整個葵盛東邨、葵盛西邨以及葵聯邨部分大廈食水變黃，令居民深受困擾。