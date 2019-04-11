水務署工程疑出錯　沙石粒阻塞將軍澳中心水管　數日仍未解決

將軍澳中心近日貼出告示，稱水務署自進行水管改善工程後，懷疑因準備恢復供水的事前工作不足，令供水予屋苑的食水受污染。食水不單因沙石變黃，甚至有單位的水錶及煤氣爐供水喉被沙石淤塞，令屋苑部分單位停水近多日。 有住戶指出，近日有不少居民要排隊等水車領水，據悉屋苑樓下商舖的蒸餾水都被搶購一空；亦有居民反映，洗澡時因有沙石「打落身」而感到痛，因此有人選擇到會所洗澡。 當區區議員呂文光說，事後管理處及水務署已立即處理，包括清洗了大廈的所有水缸等，不過仍有住戶的水質未有改善，坦言未知何時可恢復正常。 水務署表示，懷疑事故是由於在恢復食水供應時，有部分水管底部的沉積物被沖進屋苑的內部供水系統，事後已為屋苑提供技術支援和協助完成清洗大廈的食水缸，並派員為個別住戶沖洗受影響的水錶。

將軍澳中心近日貼出告示，稱水務署自進行水管改善工程後，供水予屋苑的食水被受污染。（網上圖片）

因應水務署工程，將軍澳中心早前需要停止供水。不過，據通知所示，自周一（8日）停水後，懷疑因準備恢復供水的事前工作不足，令供水予屋苑的食水被污染，水中的沙石甚至令到有單位的水錶及煤氣爐供水喉淤塞。

區議員：水務署指黑粒為瀝青

區議員呂文光指出，早於周一水務署須進行水管改善工程，故將軍澳中心需暫時供水。然而，當翌日恢復供水時，有住戶反映水質變黃，甚至出現微黑粒，水務署日前更已證實黑粒均為瀝青。他又稱，有住戶的熱水爐水壓出現問題，煤氣公司派人了解後，發現有沙石淤塞水喉管。

水務署派出水車暫時供水，街坊可到樓下領水。（將軍澳中心住戶提供圖片）

水務署派出水車供水，街坊可到樓下領水。（網上圖片） 洗水缸後未有改善 街坊要到水車領水 呂指出，事後管理處及水務署已立即處理，包括清洗了大廈的所有水缸等，不過，卻仍然有住戶的水質未有改善。他表示，水務署昨日及今日均會派出水車供水，街坊可到樓下領水。 他坦言，現時尚未知屋苑的食水何時可回復正常，不少街坊感到迷惘，甚至要自行買水，構成不便。他又說，煤氣公司日前收到約400宗相關投訴，至今完成了300多宗，至今仍有約40人在屋苑工作。

水中有黑點 住戶搶購蒸餾水

住戶陳小姐指出，翌日恢復供水時，父母早上打開水喉，的確發現水中有黑點；而她當晚洗澡時，亦發現水壓明顯下降。她又指，有鄰居曾反映，洗澡時因花灑有沙石落下而感到疼痛，不少居民更到樓下店舖搶購蒸餾水，據悉便利店已需要補貨。

水務署：疑水管底部沉積物被沖進屋苑供水系統

水務署表示，承建商於4月8日晚上為將軍澳寶邑路及寶順路交界一條食水管進行接駁工程，為該區的水管設立水壓管理區，以減少水管爆裂或滲漏的風險，因此附近樓宇於當日晚上11時起暫停食水供應，翌日（9日）早上約7時恢復食水供應。由於恢復供水有可能將水管底部一些沉積物沖起，承建商按程序在附近的消防栓放水，以排走可能被沖起的沉積物。

發言人表示，署方9日接獲將軍澳中心居民有關食水水質的查詢後，即時派員到場跟進，發現屋苑內有部分樓宇的食水變黃，隨即在屋苑附近的消防栓排水，同日下午已回復正常。該署抽取食水樣本化驗，結果顯示並無含有對人體有害的物質；職員為屋苑提供技術支援，和協助10日晚完成清洗大廈的食水缸；並派員為個別住戶沖洗受影響的水錶。

署方表示，懷疑事故是由於在恢復食水供應時，有部分水管底部的沉積物被沖進屋苑的內部供水系統，將檢討是次工程顧問和承建商恢復食水供應時的安排。