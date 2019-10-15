雙城雙年展探索香港　紗廠梯間設萬花筒　脈搏數據化成肥皂泡

你想像中的未來香港，是怎麼樣？是舊城舊貌，還是發達先進的都市；是城市、漁港還是鄉郊？每個香港人都是香港的主人翁，一同建構這一個家。每兩年一度的建築雙城雙年展（香港）將於今年12月至3月期間，假荃灣南豐紗廠舉行，匯聚70個本地及海外參展單位，舉辦數十個活動，與來者一同探討香港的城市定位、可宜居性及可持續性，與各香港人一同建構未來的香港。

兩年一度雙城展覽年底荃灣舉行

港深城市\建築雙城雙年展（香港）（港深雙城雙年展）為每兩年一度在港深兩地同時舉辦以都市生活和城市化為題的建築展覽。由2007年起，港深兩地的建築雙城籌組委員會開始合辦雙城雙年展，今年將會是第七次合作，於12月19日至明年3月15日，假荃灣南豐紗廠作展覽場地舉行。

雙城雙年展主辦方昨日舉行發佈會，表示展覽將於年底舉行。（主辦單位提供）

數十活動探索未來香港

今屆港深雙城雙年展的主題為「2x2（二城二）：意像城創意」，主張探索城市，動用創意和想像力，發掘香港的可塑性。是次展覽將會匯聚43個本地參展單位及27個海外參展單位，展出不同具創意的展品，展示對香港未來的想像。

雙年展亦將舉辦27個工作坊及13個導賞團等活動，讓參加者一同探索香港，表達「ImaginiCITY」的概念，共同反思城市的想像，思考香港的城市定位、可宜居性及可持續性。

其中一個名為「ONEIROPHERENIA－未來的萬花筒」的展品，將會設於南豐紗廠舊樓梯間。萬花筒內的景象為香港獨特景觀，以及密密麻麻的建築物，充滿本土風味。而萬花筒是複雜和美麗的畫面，正正展現出機械人的精神世界，以及機械人做夢的景象。

雙城雙年展的總策展人胡燦森表示，期望展覽能讓公眾發揮想像空間，將創意變成資產，令城市更加有趣，一同思考香港的未來有何可能性。他表示，城市規劃並非建築師決定，每一位香港人都是「Future city builder」，就算是小朋友也一樣。