【禁蒙面法】路政署加固香港仔地磚防撬　地面堆沙反令行人滑倒

反對修訂《逃犯條例》及《禁蒙面法》引起的風波持續，為防止有人在示威活動中撬起行人路地磚，路政署近月派人於各區以膠水填補路磚之間空隙，以作加固。不過，有地區人士指，署方在香港仔街道完成有關加固工程後，未及時清理鋪在地面上的沙，以致路面變滑，更有人因此受傷。

香港仔社區幹事黃銳熺指，路政署於上周四、五（10至11日）派人在香港仔一帶的街道上以膠水填補路磚之間空隙，加固地磚，以防有人撬起磚塊。署方使用膠水填補地磚後，在地面鋪上一層沙，以防膠水黏住行人的鞋，惟鋪上的沙長時間無人清理，黃銳熺指收到街坊反映，堆積了沙的路面令人容易滑倒，昨日（14日）更有長者因此受傷：「幸好只是擦傷，但令人受傷也不好，這工程根本不應做。」

香港仔社區幹事黃銳熺指，路政署於上周派人使用膠水填補地磚後，未及時清理地面上的沙，以致令人容易滑倒，昨日更有長者因此受傷。(黃銳熺提供)

黃銳熺表示收到路政署回覆，指香港仔所有內街的地磚加固工程已大致完成，湖南街巴士總站、南寧街一帶地面亦可看出工程的痕跡，惟他指署方事前並未就工程諮詢、通知區議會、議員及地區人士。他坦言看不到工程的合理性及進行的原因：「大家都知道，填補了地磚間的空隙會影響疏水，在民生角度來說，做這工程是沒有必要的，但在政治角度來說，政府有這個動機。」

他又批評工程進行粗疏，即使使用了快乾物料加固地磚，仍然需要跟傳統方法鋪沙，以防膠水黏住行人，而清理多餘沙礫的「執漏」工作亦進行得緩慢，膠水已風乾，加上早前下雨，令部分沙黏在路面上，難以清走：「我們早期也提議過用乾掃的方法，盡快把多餘的沙清走，但署方根本沒有聽我們的意見。」

黃銳熺批評工程進行粗疏，清理多餘沙礫的「執漏」工作亦進行得慢，署方昨日曾派人到場掃走沙石及嘗試下洗地。(黃銳熺提供)

黃銳熺指在此情況下，唯有提議署方使用高壓水槍清理地面，把多餘的沙沖到渠道：「這是沒辦法下的辦法。」路政署昨日已派人到場掃走沙石及嘗試下洗地，黃銳熺指，署方承諾未來數天會檢查及清理附近渠道，以防沙石令渠道淤塞、引致水浸。

黃銳熺為2019年區議會選舉南區香港仔選區參選人，截至10月14日，同區另一參選人為任葆琳。