【國難五金遇襲】老闆遭三蒙面男伏擊　中辣椒水、遭木條毆傷頭背

周一（14日）國難五金老闆老闆李政熙，於長沙灣店舖外食煙及打電話時，遭三名蒙面男子伏擊，其間有人向他投擲辣椒水，並用木棍毆打他頭部及背部，之後三名蒙面兇徒轉身跑走。李指事發警方有向他了解，其店舖招牌仍留有辣椒水痕迹。

據網上圖片可見，地面遺下一條疑屬於兇徒的木條。（國難五金facebook圖片）

昨晚（14日）國難五金老闆李政熙於facebook帖文指，傍晚於鋪頭門外食煙時，遭到三名蒙面男子襲擊。據網上圖片可見，地面遺下一條疑屬於兇徒的木條。國難五金老闆於Facebook帖文表示：「長沙灣總店將會在明天下午兩時營業，歡迎各位恩客及仇家衝擊。」就事件香港01已向警方查詢。

國難五金老闆李政熙：畀人一棍打落嚟

國難五金老闆李政熙表示，昨日他在上址食煙及打電話時，忽然有人向他拋辣椒水，並用棍襲擊他頭部，「之後我感覺到中咗野，之後個頭畀人一棍打落嚟，不過可惜(我)就冇事嘅，因為我頂帽硬淨。」李政熙續指，他前後被人襲擊三次，他指自己準備轉身反擊時，該三名蒙面兇徒已經轉身跑走。他指三名兇徒當時沒有說話，估計他們約20餘歲，身形相對瘦削。

李背部輕微受傷 警方主動聯絡

「我隻貓都大力過佢喇！」李政熙指自己背部輕微受傷，但是沒有大礙，「我就係覺得冇誠意，你要打我OK，我會等你，開足一個禮拜等你。」李表示，事發後警方有主動聯絡，但他稱毋需警方協助。現場可見，五難國金的招牌仍留有辣椒水痕迹。

至於他指就早前被捕事件，目前已獲保釋待查。

8.31「國難五金」八人涉藏械被捕 警檢棒球、通渠水

翻查資料顯示，8.31網民自發行街的示威活動期間，「國難五金」在西營盤第三街「開舖」，50多名警員包圍及截查，並拘捕八人，涉嫌藏有攻擊性武器。當時警方接獲報案店外有非法物品，調查檢獲通渠水、棒球、強力吹風機、噴壺、噴漆及12張記者證。警方於9月2日表示，被捕者巳獲准保釋，本月下旬再向警方報到。