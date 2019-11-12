【11.12大埔】貨車司機被拖出車「私了」　車頭遭燒至全毀

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大埔今（12）日晚上持續有示威者於區內進行堵路、破壞及縱火。傍晚近5時，大埔太和路有示威者開始堵路，附近商舖陸續關門。半小時後，大批警員抵達現場並施放催淚彈，一名示威者被制服。其間一名老婦情緒激動與防暴警發生口角，有人污言穢語，防暴警回應她指：「我老母死咗啦，你去墳場搵佢啦。」防暴警員清場後太和路恢復通車。

速龍小隊其後到太和路一帶增援，一度於大埔超級城外圍佈防。6時許，有人因懷疑示威者被警員制服後失去知覺，並召來救護車。救護車抵達現場時遭防暴警員拒絕進入，有防暴警員向救護人員表示現場沒有傷者。至7時許，有人於太和路上焚燒雜物，消防到場撲熄後有人大叫「呢啲係怒火，係唔會熄」，約一分鐘後火種再燃燒。

至晚上8時許，防暴警員於太和路及南運路十字路發射多枚催淚彈，示威者於安祥路與太和路十字路口停留並商討去向後，轉入內街安慈路並以硬物猛烈敲擊美心西餅鐵閘並投擲汽油彈，另外一間壽司店亦被人破壞。

晚上9時一輛貨櫃車於太和路上疑因衝撞路障，引起在場人士不滿，司機被人從駕駛座拉出車外「私了」，男司機遇襲後頭破血流，清醒自行到安全位置致電求助。貨櫃車其後亦被縱火焚燒。消防接報後到場，人員向起火車輛射水，現場濃煙密佈，引來大批街坊圍觀。火勢於10時許被救熄，貨車車頭被燒至全毀。

大埔的示威衝突未有平息，警方於太和路施放多枚催淚彈驅散人群，有人在後巷投擲汽油彈，在一名警員腳邊爆開，頓時火光四起，濃煙沖天，另一名警員則以左輪手槍指向後巷方向，示威者一度反攻，重新佔據天橋。其後太和路的示威者以傘陣及餐廳餐牌作遮擋，有人以鐳射筆射向警員。