【11.13‧新界直播】網民發起「晨曦行動」　連續三日堵各區道路

過去兩日（11、12日）的「黎明行動」及「破曉行動」，多區成為「戰場」。昨晚中文大學形勢險峻，催淚彈、布袋彈、橡膠彈橫飛，最少60人受傷。今日（13日）網民連續第三日延續行動，發起「晨曦行動」呼籲全港「十八區開花」，料行動勢繼續升級，中大示威者通宵未散，吐露港公路全封；清晨6時開始，紅隧亦已出現「快閃」堵路。

【08:30】多名黑衣人快閃大埔太和路段，將大量磚頭、雜物擺放在路面後隨即離開，大埔太和路段來回行車線已被堵塞。

【08:03】昨晚一輛貨櫃車在太和路上疑因衝撞路障，引起在場人士不滿，司機被人「私了」，車輛其後被縱火焚燒。今早記者再到現場，發現貨櫃車已嚴重焚毀，車頭位置幾乎燒剩支架。現場路邊遺留大量橡膠子彈及催淚彈殼，引來市民拍攝。

【07:28】天水圍：天水圍警署昨晚被示威者焚燒，門口被燒至焦黑，今早有大批防暴警到場清理雜物。警署外的天耀路亦佈滿大量碎石有待清理。

【07:28】沙田：沙田鄉事會路有大量磚頭散落一路，只剩下一線行車線通車，警車閃燈到場，現場交通擠塞。

【06：45】吐露港公路有數輛警車突然逆線行駛，有正在休息的示威者發現，立刻起身戒備。警車最後沒有靠近，隨後離開。現時二號橋情況暫時平靜。

【06：28】中大：示威者通宵未散，仍有多人在二號橋附近聚集，有人高舉「光復香港 時代革命」旗幟。