【區議會選舉‧荃灣】海濱岑敖暉壓倒性勝出　擊敗連任28年對手

岑敖暉表示，利用區選表達壓到性民意，之後如何利用此力量配合運動，逼使政府盡快回應、落實五大訴求，相信是民主派、區議會勝選人士的任務，包括他。未來他在地區、屋苑等都會有非常多的工作要做，選票是要用非常多的工作去回應選民的期望，相信稍稍休息便要工作。

擊敗連任28年對手

對於擊敗連任20年對手鄒秉恬，岑指其參選的其中一個目標，是因為見到此屋苑的管理制度千瘡百孔，問題源於不同監測制度失衡，權力集中於一人，趕走這個人只是改革制度第一步，未來如何重整屋苑的不同管理制度、重整居民參與屋苑事務的信心及決心，會是他任期工作起步之一。

他又表示，香港警察每一次記招都是叫香港市民與暴徒割席，而特首林鄭月娥叫市民支持警察執法，但區選結果證明只是政府一廂情願，「民意從來沒有逆轉」，民意清晰要求政府回應五大訴求，還香港人一個真正的民主制度。香港人以選票在和平、理性的方式，向國際社會、林鄭政府、北京政府表達清晰的聲音，「希望政權不要再迴避，再用警隊鎮壓香港人嘅訴求。」

荃灣海濱選區，朱凱迪新西團隊成員岑敖暉以高票勝出，共獲得5,113票。報稱獨立、曾任民建聯立法會議員陳恒鑌的前助理莫遠君在點票前曾表示與岑「五五波」，結果取得1,940票，亦輸予取得1,974焉、競逐連任的鄒秉恬。而岑敖暉的「Plan B」陳宇希則有22票。