【區議會選舉．海怡西】黃之鋒PlanB林浩波謝票　黃：須做好社區

海怡西選區、被外界視為黃之鋒「Plan B」的民主派候選人林浩波，以4164票當選，以超過900票之差壓倒競選連任的新民黨陳家珮。林浩波與黃之鋒今早（25日）到港鐵站外謝票，林其間亦與不少間街坊握手，街坊又向他打氣。對於泛民大勝，黃之鋒寄語當選人社區工作不容易，當民主派佔極大多數時，到有批評都是由民主派一力承擔。林浩波表示當選後心情忐忑，因為理工大學內尚有很多學生未離開，相信選舉結果是每一位海怡居民的意願。

黃之鋒（中）寄語當選人社區工作不容易，當民主派佔極大多數時，到有批評都是由民主派一力承擔。（陳蕾蕾攝）

最多紀律部隊宿舍的地區

海怡西選區當選人林浩波表示當選後心情忐忑，因為理工大學內尚有很多學生離開，相信選舉結果是每一位海怡居民的意願。

被選舉主任裁定提名無效後支持林浩波出選的香港眾志秘書長黃之鋒，形容海怡是全港最多紀律部隊宿舍的地區，選舉結果反映「即使咁多警察警嫂，都係選擇向警察暴力說不。」黃相信林浩波可憑專業令社區變得更加好。他認為泛民當務之急是處理理大事件，指300多名泛民區議會當選人正討論如何跟進，不論發聲明還是前往理大，但爭分奪秒下當選人達成共識有挑戰。

海怡西選區當選人林浩波（右）表示當選後心情忐忑，因為理工大學內尚有很多學生離開，相信選舉結果是每一位海怡居民的意願。（陳蕾蕾攝）

黃之鋒：建制派應檢討對獨立調查委員會取態

黃之鋒指反修例運動以來近5000人被捕，其中50至60人被關押在荔枝角收押所，區議員可作公務探訪，未來希望與區議會當選人講解在囚支援。他認為今次泛民在區議會大勝是里程碑，亦歸功於在理大留守、海外流亡的示威者，令今次的選票極大化，指出建制派應該重新檢討對警察暴力，成立獨立調查委員會的取態。

07年經驗反映泛民區議員「經營手法有改善空間」

對於泛民大勝，他回顧2003年區議會選舉民主派大勝，到2007年兵敗如山倒，反映區議員「經營手法有改善空間」，當選人必須對社區做得更好，對泛民有信心，寄語「社區工作不容易，民主派佔極大多數時，到有批評都係要由民主派一力承擔。」

黃之鋒認為當選的民主派議員需要聯署表態，其次，認為油尖旺區的議員需要聯絡紅磡指揮官去處理事情。至於區議員會否到理大現場等，由於昨日大家處理選票至凌晨，仍需時間商討相關事宜。