【衝突過後】多間大學守衛森嚴公眾禁入　學生、教職員需出示證件

本月11日起一連多日「三罷」行動，多區爆發激烈衝突，其中多間大學成為戰場，包括被示威者闖入佔據及堵路，另外校園亦受到不同程度破壞。除目前仍然被警方圍封的理工大學，另外多間早前已重開的大學，包括中文大學、香港大學、浸會大學及城市大學，現時均採取不同管制措施，包括於出入口安排保安駐守、只准學生及教職員入內等。

一連多日「三罷」行動，其中多間大學成為戰場。（資料圖片）

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中大出入口保安長駐 二號橋仍封閉

「三罷」行動多日衝突中，中大、港大、浸大及城大均曾經成為示威者及警方衝突現場，校方早前亦相繼宣布提早結束本學期或暫停課堂。現時多間大學重開過後，亦採取不同出入管制措施。

於中文大學，每個出入口均有保安駐守，包括主要出入口祟基門、四條柱正門、大學站A出口旁通道等，而於出入口亦擺放告示列明，如行人需要出入校園，中大學生及教職員需要出示「中大通」校園智能身份證，校友則需出示校友圖書證或校友信用卡證明身份，未能提供有關證明人士則需要向保安登記身份證明資料，但校方保留拒絕行人進入權利。而於早前衝突過後被政府以石躉圍封的二號橋位置，目前仍然封閉，於校內近橋口亦有保安駐守不准行人進入。而多輛停泊校內、有損壞的校巴亦未「復工」，有陽光巴士於校內行駛。

港大出入口保安員駐守，多名為外籍保安。（蔡正邦攝）

城大亦有多名保安員駐守出入口。（陳蕾蕾攝）

多間大學外籍保安駐守

於城市大學各出口同樣有保安駐守，以三、四人為一組，包括一名黑人保安，職員表示出入人士需要出示學生證或教職員證，訪客如需內進，需要向校方設施管理處登記再出示相關證明。記者於現場所見，內進人士均需要出示相關證明。

於浸會大學，各個出入口均有保安駐守，非主要出入口主要為兩名保安為一組，包括一名黑人保安，較主要的出入口則有兩名保安以上。有保安表示，只有教職員、學生可以進入，訪客要相關人士帶進內才可以進入。現場觀察可見，內進人士需向保安出示浸會學生、職員證。

另外於香港大學，記者巡視薄扶林道及近香港大學站天橋出入口，分別有數名非華裔及黑人保安員在場駐守，門口擺放告示指校園範圍只准港大學生及教職員進入，並需要出示學生證或職員證。另外於香港大學站天橋出入口，有一輛警車及數名警員在場，另外亦有大學職員在場協調保安員。