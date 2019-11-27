港大保安為由限師生出入　兼職員工需證明身份　兼職教師批不尊重

港大基於保安理由，目前只限職員及學生出入港大校園。有關人士進入校方，需出示有效證件，或有員工照片的設施訪問卡（facility access card）。然而，兼職員工只獲發一張沒有照片的設施訪問卡，當進入校園時要證明自己確實於港大工作。有兼職教師進入校園時遇上阻撓，批評校方不尊重。

香港大學署理行政及財務副校長王于漸早前向師生發電郵，表示目前校園只向職員及學生開放，職員進出包括本部校園、沙宣道校園、百週年校園及所有宿舍等範圍，需要出示職員證，或附照片的設施訪問卡。其他港大成員如兼職員工，則要出示有照片的設施訪問卡，若然沒有照片，則要通知校方取得官方信件，或出示他們在港大的工作證明以及個人資料（如身份證或護照），並在港大校園西閘核對身份。

本月多間大學附近成為示威場地，包括香港大學。（資料圖片）

有兼職教師向香港01表示不滿校方安排，又認為程序繁複，不尊重兼職員工。有關兼職教師指，港大一直沒有向兼職教師發出職員證，只發一張沒有照片的設施訪問卡（facility access card），因此現時兼職教師進入港大校園時，要同時自己出示工作紀錄，以證明自己確實在這裡工作。有兼職教師認為，要求出示證明而不欲發職員工證，是為難了兼職工作人員，直斥「離哂大譜，很不尊重兼職老師。」

由於本月港大校園附近有示威活動，港大一度關閉校園。而到本月20日，當時校方表示校園附近的道路狀況有改善，故恢復大部份運作，惟學校只開放予工作人員和學生，故他們必須持有有效證件，否則要經西閘的檢查站進入。

港大發言人回覆記者查詢時指，校方在大學的出入口實施保安措施，目的是維護校園的安全工作環境，當中帶來的一些不便，懇請同事耐心體諒。校方表明尊重每一位同事，亦考慮到資源有限和實際操作需時等限制，現時全職受僱達一個月或以上的員工會獲發職員證。發言人表示，由於兼職同事的人數非常多，曾以電郵提出沒有職員證的同事在期間出入校園的權宜應變措施，盡量方便他們進出校園，希望大家能夠諒解。