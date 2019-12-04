【環保裝飾】紙包飲品重生　灣仔藍屋400紙盒變聖誕風車串

聖誕節將至，為了增添節日氣氛，各區已設置了不同的裝飾物。這邊廂有地區人士發現，元朗區有聖誕元旦燈飾價值高達一百多萬；那邊廂有人自製裝飾物，「零成本」之餘亦有助環保減廢。灣仔藍屋近日多了數條橫跨半空的風車串，數百個隨風轉動的風車，原來全由廢棄的紙包飲品轉化而成。設計師表示，紙盒風車全由街坊和小朋友製作，為社區注入新意及活力之餘，過程中他們可以學到正確的回收方法，實屬一舉兩得。

灣仔藍屋每年都會用不同的回收物料作聖誕燈飾，今年亦不例外。當中畢業於香港理工大學設計系的張瑋晉，是一名環保設計師，過去曾用丟棄的塑膠藥水桶、電飯煲、軍用背包等設計出新物品，近期他亦有用從示威現場收集雨傘，用遮骨與廢棄紅酒箱木塊製作「拇指琴」。他表示，自兩年前工作室搬入藍屋後，他也有份與和街坊一同創作聖誕裝飾，「第一年我哋用膠樽做咗棵兩層高嘅聖誕樹，舊年就用生果網織咗聖誕燈飾，今年就諗到用紙包飲品做成風車。」

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張瑋晉指，風車由社區內的小朋友和街坊一同製作，過程十分簡單，只要放上模具一轆、一壓，加上窩釘和逐一穿上長線，就成了現時所見的風車串。他表示，適逢今年首間本地紙包飲品盒回收漿廠及教育中心在元朗開始營運，他們希望藉今次機會教導街坊做「真回收」，「想畀大家知，紙包飲品紙盒係要先洗乾淨、攤平好晒，先至可以回收。今次所用嘅紙盒全部都係由街坊收集，風車總數有400個。」這些風車雖然是由回收物料製作，但串在一起放在半空別具特色。張瑋晉指，風車串預計可放至三月白色情人節後才拆卸， 屆時將會全數送予回收。