【雨傘發聲】6.12催淚遮骨製拇指琴　產品設計師：它盛載香港故事

一個位於藍屋的工作室上，有個插滿雨傘的紅酒木箱。張瑋晉從裏面抽出一把藍色長傘，着記者探頭聞聞，然後把傘撐開，一股濃烈的催淚彈硝煙味隨即湧上鼻腔。 那是6月12日反修例示威當日，其中一把遺留在金鐘現場的雨傘。產品設計師張瑋晉在示威翌日，跑到金鐘，撿拾36把雨傘，將雨傘遮骨剪下來變成拇指琴的琴弦，再把從酒店回收而來的紅酒箱鋸成一塊塊，化作拇指琴的底板，改造成12音拇指琴出售義賣，所獲的收益捐贈至民間組織。如此費神，他只希望世人可以憑物永遠記住2019年的盛夏，「歷史可以透過痕跡去追尋，這些物品在盛載一些真實的香港故事。」 攝影：黃舒慧

張瑋晉的工作室位於藍屋建築群內，訪問那天早上，陽光大片灑於窗前。

走進藍屋建築群，乘電梯到二樓，張瑋晉的工作室就在走廊旁邊。甫踏進門，便被掛在天花板上發光的單車輪胎吸引眼球，視線往旁邊掃去，工作室內全部擺上木造傢具，一塊架板上放滿密密麻麻的螺絲批、鉗子或剪刀，那是張的小天地；在工具箱附近，有隻披着一身紅綠色羽毛的小鸚鵡Donald在蹦蹦亂跳，為冰冷的工具添上一點溫度。

拇指琴奏出願榮光歸香港

近月，張瑋晉開始改造從酒店回收而來的紅酒箱，埋首鋸下一板一木，再將雨傘傘骨拆件，裝嵌成一個手掌般大的拇指琴，然後在個人社交專頁貼上一段拇指琴彈奏的「願榮光歸香港」歌曲，帖文引來巨大迴響，大批人爭先恐後搶購這部小小的琴，不足半天，數量有限的拇指琴便已售罄。

拇指琴原是非洲傳統樂器，在椰子殼或木盒上裝上鐵片，用手指便能彈奏發聲。

雨傘隨風飄下 Connet人群

談到這些拇指琴的由來，要先將時間調前至6月12日。當日立法會恢復修訂《逃犯條例》草案二讀，金鐘爆發大規模衝突，示威者佔據馬路，警方發射超過200枚催淚彈清場，天空瀰漫大片催淚的煙霧，人人忙着走避。張瑋晉那天與妹妹到添馬公園野餐，突然一顆催淚彈在頭上劃過，幾個月過去，當時畫面仍令張瑋晉念茲在茲，「那時添美道天橋下方，有學生說要長傘，而天橋上方逼滿人群，無法即時向下方傳遞物資，上面的人就隨手打開自己的雨傘，讓它們隨風飄下去，那刻覺得香港人好無私。」

6月12日，金鐘中信天橋下空降雨傘一幕，張瑋晉仍歷歷在目。（資料圖片／高仲明攝）

把垃圾夾走後，大家是否如常返工？生活就回復正常？ 張瑋晉 產品設計師

從天橋上降下的雨傘，成為了人們對抗迎面而來的催淚彈、海綿彈或橡膠子彈的盾牌。衝突過後，人們散去，衝擊過的痕跡卻遍滿一地－－破爛不堪的雨傘、用來當路障的鐵欄及水馬、物資站的膠水樽及急救用品等。那天張瑋晉徹夜無眠，他看到有垃圾車將殘留示威物品夾走，運到堆填區，仿佛衝突並未存在過，他滿是不捨，「那刻好傷心，把垃圾夾走後，大家是否如常返工？生活就回復正常？」

張瑋晉認為，一件產品的價值不止於它的用途本身，「當它經過一些故事，它本身就是故事的載體。」他以博物館作例子：「正如你去世界任何一個地方的博物館，它不會展示一篇文章，而是展示一件物件。」

雨傘是一件好humble的object，我們日常會帶出街，亦不是具攻擊性的物件，只是用作保護自己。在社會運動中，有這樣一個具標誌性的物件，堆填區是否它唯一一個出處呢？ 張瑋晉

獨自到示威現場拾起雨傘殘骸

張瑋晉自言並非「勇武」，但除了「和理非」以外，身為產品設計師的他，也想在這場社會運動中盡一己之力，「 無論運動結果如何，都是香港歷史一大里程碑，下一代都會想知道，到底這代香港人發生過什麼事，我們不能坐以待斃，甚麼也不做。」

翌日早上，張瑋晉徑自冒着雨，走到曾經槍林彈雨的金鐘，打算回收雨傘。站在政府總部旁的警察一臉疑惑盯着他，他一邊撿拾，感到無言以對，「手上的雨傘完全是扭曲、粉碎了，那刻好大衝擊。如果雨傘可以變成這樣，當時的人又受到怎樣的衝擊？」他總共撿拾了36把雨傘傘骨架，一心打算做些事，好保留它們的故事，「雨傘是一件好humble的object，我們日常會帶出街，亦不是具攻擊性的物件，只是用作保護自己。在社會運動中，有這樣一個具標誌性的物件，堆填區是否它唯一一個出處呢？」

6月12日，立法會恢復修訂《逃犯條例》草案二讀，金鐘爆發大規模衝突，示威者佔據馬路，警方發射超過200枚催淚彈清場。（資料圖片／李澤彤攝）

受運動歌曲感染 利用雨傘「發聲」

直至9月某一天，太古商場聚滿市民，張瑋晉被突然傳來的口琴聲吸引過去，那是近月家傳戶曉的「願榮光歸香港」，人們隨即和應，歌聲在整個商場縈繞不散，張瑋晉再次感受到聲音帶來的力量，「一呼百應這件事好有力量，每次運動最有價值的，是大家打破了一些芥蒂，目標一致地去達成一件事，在這個商業化的香港，大家好容易遺忘。」

於是他希望利用雨傘去「發聲」，過去他所設計的產品，大多數是可以發出聲音的物件，他曾將膠樽改造成喇叭，或者用拾回來的物資組裝成木結他。今次藉着傘骨，他想起樂器拇指琴，「遮骨具彈性的特質能夠發聲，亦能將遮骨是垃圾的概念完全轉化。產品有互動的話，便會帶來感動，就不再是單純死物般簡單。」

張瑋晉從他所收集回來的雨傘的裏面，抽出一把藍色長傘，着記者探頭聞聞，然後把傘撐開，一股濃烈的催淚彈硝煙味隨即湧上鼻腔。

「垃圾」也是藝術品 能反映歷史

早前在示威中被人打破，脫落成幾層的地鐵站「吊鐘」，或者是被燒熔掉的地鐵告示牌，別人眼中看來已成「廢物」，對張瑋晉而言，那卻是一件件的藝術品。雨傘亦然，已遠超於「擋雨」的用途，他半玩開笑地說：「燒地鐵站是香港人從來不敢想像的一件事，我一直覺得好多物件應該要被列入香港歷史博物館收藏，那些藝術品能反映真實歷史。」

四個月間，在示威現場的物件也見證了香港歷史新一頁，「大家放下芥蒂 ，為了同一目標去努力，我覺得才是今時今日的香港精神，而如何將香港精神實際地保留，讓下一代香港人知道，這些物件好重要。當你去用感性的角度去看這件事時，會有個更好的方法將它流傳下去，是我一直想透過upcyling做到的事。」

拇指琴製作過程

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在生活上起革命 為舊物延續生命

2009年，張瑋晉從香港理工大學產品設計系畢業，他初期也如其他同學般，進入大公司做產品設計，花一天時間畫上幾百款電池、電筒或充電器，每日反覆改良新產品的線條及形狀。慢慢地，他開始厭倦冰冷得沒人味的工作，還有不停鼓勵別人消費的自己。他總在想，能否將設計師重新定位，產品設計師不是不斷製造新產品，而是為舊產品延續生命？正如他身邊那台有60年歷史的風扇一樣，原來將壞了的零件送去到維修師傅處，一樣能夠重用。

自6月反修例運動開始，不少民間創作如雨後春筍般湧現：歌曲、文宣，甚至漫畫，不同創作遍地開花。張瑋晉不敢自稱藝術家，但社會運動的確成為他創作的養分之一，「你去Art Basel看的藝術品，很少會與自己產生連繫。藝術家也是做回應社會的事情，大家才有感覺。」

環保與社運難以分割 抗衡本港消費主義

反修例運動初期，有人說在大是大非前講環保、再造是「左膠」，張瑋晉笑一笑，他認為社會運動與環保無法分割，「你聲稱出來遊行是愛這個地方，但同時製造一大堆垃圾掉去堆填區，你還是愛它嗎？」張瑋晉憶起2014年雨傘運動，有學生開始主動發起垃圾分類站，後來社會上甚至出現「不是垃圾站」，民間自主發起回收，港人環保意識漸覺醒。在香港，消費主義就如一個牢不可破的大齒輪，但這個齒輪似乎逐點開始瓦解，「為什麼消費時要熱衷於買全新的東西、盲目追隨潮流和購買全新物料？保留該樣物件的溫度會否更好？」張瑋晉想嘗試抗衡這個「利字當頭」的價值，也正如他嘗試在別人眼裏的「垃圾」中，找尋並發現它的價值，留住屬於時代的獨有記憶。