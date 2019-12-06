【STEM教育】屯門河臭氣難耐 中學生研發河道清潔船清垃圾

屯門河近年不時岀現大量垃圾載浮載沉，臭味令附近居民難耐。近日，在屯門一所中學有學生利用簡單科學知識，以燒烤網、膠通等物料造岀一艘「清潔河道垃圾」模型船，冀為社區解決難題。

中華基督教會譚李麗芬紀念中學位於屯門虹橋旁，有在內任教超過10年的老師指，自90年代起屯門河上游設有皮革廠及豬場，污水經常流至中游及下游；加上屯門蔡意橋旁邊設有工廠，不時會有大量污水流出，若遇上潮漲，大量垃圾及油污便會湧上中游，位處中游的學校受「兩邊夾擊」，經常嗅到濃烈污水氣味。

位處屯門河中游的中華基督教會譚李麗芬紀念中學，常受屯門河上游的皮革廠及豬場、蔡意橋工廠所排出的污水「夾擊」，令師生嗅到濃烈污水氣味。(黃文軒攝)

後來豬場及皮革廠相繼倒閉，但蔡意橋污水問題卻仍無改善。今年在中華基督教會譚李麗芬紀念中學就讀中三的馬檢恆同學指，每每於放學時間約6、7時左右，間中亦見到河道上有不少垃圾飄過。岀於對科學及環保的興趣，他聯同其他兩位就讀中一的同學彭志遠及劉思彤，由通識科老師林駿封帶領下，設計了一款清潔河道垃圾船，船身為網狀，以便在水面上行駛時撈走河面垃圾。

今年在中華基督教會譚李麗芬紀念中學就讀中三的馬檢恆同學（左）聯同其他兩位就讀中一的彭志遠（中）及劉思彤（右），由通識科老師林駿封帶領下，設計了一款清潔河道垃圾船。(黃文軒攝)

中華基督教會譚李麗芬紀念中學通識科老師何樹顯指，學校一直透過推動STEM課程，帶領學生找出社區問題及回應社區需要，「如在環境議題上，我們會與學生有一系列的水質測試、探討河道垃圾問題等，從而為不同的社區需要解難。」

屯門區候仼區議員張可森曾到校觀察垃圾船下水過程，他表示，屯門河蔡意橋段的排污問題一直十分嚴重，期望能透過多方合作改善地區議題，「只靠區議會推地區議題其實不夠力度，我們能否想像更多可能性，將市民的聲音及才能帶進議會？」

屯門區候仼區議員張可森指，屯門河蔡意橋段的排污問題一直十分嚴重，期望能透過多方合作改善地區議題。(黃文軒攝)

張可森又指，留意到過去的區議員在地區上有一定限制，以新墟選區為例，因人口分布鬆散，市民對地區欠缺歸屬感，各自為政。他表示期望新一仼區議員透過與不同的地區單位接觸，並作為橋樑，令學生及更多人參與地區議題，「例如幾間學校一起，利用STEM及科技清潔河道垃圾，一起解決地區問題。」