【屯門異味】28候任區議員聯署促林鄭跟進　張可森：1028係民生事

上月28日，屯門西北地區大範圍出現刺鼻不明氣體，事件導致最少11人感到不適需要送院。一個月後，屯門區28名候任區議員聯署，促請行政長官儘快交代上月底不明氣體侵襲屯門原因。多名民主派候任區議員指，選舉期間不時有街坊要求他們跟進事件，聯署是回應市民期望。

28名候任區議員今午（28日）聯署指，不明氣體事件嚴重影響當區居民，且致多人不適，政府部門絕不能置若罔聞、輕率處理、逃避責任，故聯署嚴正要求行政長官督促相關部門嚴肅徹查事件成因，向市民交待事件。

10月28日下午3時30分左右，有屯門市民透過不同社交媒體，指於田景路、輕鐵美樂站、屯門西鐵站及V city等一帶聞到濃烈異味。（資料圖片）

良景候任區議員質疑與青山靶場有關

候任屯門良景區議員「屯門社區網絡」王德源為聯署人之一。他指，不少街坊對事件記憶猶新，競選期間不時有街坊要求他在區議會跟進事件。他受訪時指，屯門良景邨為10月28日不明氣體事件重災區之一，他先後接獲約20宗街坊投訴。

28日晚上，有市民包圍大興行動中心，要求警方交代。（資料圖片/林振華攝）

王德源質疑事件或與青山靶場有關。他指，事發當日他在曾在良景開直播，尋找刺鼻異味源頭。當時，他途經新會商會中學，毗鄰良景後山，曾聽到多下「嘭、嘭」巨響。他解釋，由於良景後山做屬青山靶場範圍，不排除事件與青山靶場有關。

惟多個政府部門先後回應事件。警方曾澄清，當日日間並沒有在屯門使用過催淚氣體；消防處曾到區內有調查，事後亦指無發現不尋常氣味。

張可森曾（前排左三）批評政府部門粉飾太平，「今次並非政治事件，而是關乎屯門的民生、健康，現在街坊是連出街唞啖氣都唔得。」（資料圖片/ 鄧詠中攝）

張可森：1028事件就係民生事件

不明氣體襲屯門事件至今一個月，至今仍未找到源頭。另一名聯署人、屯門新墟候任區議員「屯結社區」張可森指，不少選民對選出新任區議員抱有期望，尤其是不少選民因政治因素而投票。「1028不明氣體事件好多人問，仲有就係屯門公園問題，所以係有必要回應市民。」

有屯門居民指 ，女兒接觸不明氣體後，身體多處現紅疹。（資料圖片/ 鄧詠中攝）

民間資料庫接獲400宗個案投訴

張可森認為，過往不時有人批評民主派「只顧政治，不顧民生」。他認為1028事件就是關乎民生事件。一個月前，張可森曾為事件與屯門多名民主派素人舉行聯合記招，要求政府交待事件。他指，自己成立民間資料庫曾接獲近400宗屯門街坊回應。當中，家長指家中小孩全身出疹，有女士因事件經血變黑。他引述資料指，「中醫話佢（該女士）成個體質差晒，事件係有長遠的健康影響。」

民主派佔屯門區議會議席過半 冀設工作小組

民主派於周日區議會贏得屯門區議會過半議席。張可森批評，現任建制派區議員未有盡力跟進事件，「甚至幫政府護航，話係空氣污染」。他期望上任後，能在區議會層面設工作小組。他解釋透過區議會職能傳召警方、消防局、環保署職員，公開交待當日掌握的資訊，以重組及徹查不明氣體事件。