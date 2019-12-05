【寒冷天氣】廟街煲仔飯東主嘆生意淡薄　露宿者披多件厚外套避寒

今日天氣寒冷，同時下着毛毛雨，天文台預測最低氣溫約12度。晚上油麻地廟街人流不多，有煲仔飯店老闆娘慨嘆生意額不足去年五成，加上自由行減少，以往大排長龍等食煲仔飯的盛況不再，門可羅雀，「以前最高峯日賣400煲，依家最差只有廿零煲」。寒風刺骨，有油麻地露宿者亦難抵寒風，將多件厚外套披上身，準備到社區中心避寒。

興記菜館老闆娘陳女士坦言，雖然天氣轉冷，但生意額只佔往年約四至五成，大不如前，以往自10月起已經大排長龍的景況，如今已一去不復返，「呢度始終係遊客區，少咗自由行，食客量都減少」。陳女士稱以往最旺日賣至少400煲飯，「依家有200煲已經好好啦，之前試過得廿零煲咋」，只佔高峯時期5%。

「個個匿喺室內打邊爐」

今晚市區氣溫不足20度，陳女士指出，其實天氣太凍，反而客量不多，「條街咁凍啲人都唔出街啦，個個匿喺室內打邊爐，邊有人出嚟食飯，如果有20幾度涼涼地，就會多啲人食煲仔飯，不過嚟緊都唔睇好喇」。

至於四季煲仔飯店外雖有人龍，但未算墟冚，負責人未有統計今日客量，但形容「多咗有咩用丫，飲食業死㗎啦」。

露宿者：準備去社區中心

天氣急劇轉冷，民政事務總署今日（4日）在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。在油麻地榕樹頭露宿多年的長者「馬騮」表示，晚上天寒地凍，準備到梁顯利油麻地社區中心留宿，為抵抗嚴寒，他亦準備十足，將多件厚厚外套穿上，度過今晚。