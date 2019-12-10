【逃犯條例】孤星淚音樂會燈海中演奏　龍門冰室老闆分享心路歷程

《孤星淚》戶外音樂會在多區表演，今夜來到大埔海濱公園露天劇場，座無虛席，逾600人到場欣賞，包括「銀髮族」陳伯及藝人阮民安，音樂會在一片燈海中成功演出。龍門冰室老闆阿傑亦作為特別嘉賓出席活動，分享其心路歷程，憶述自己少時遇車禍頭骨盡碎險喪命，與頭痛對抗多年，成功平步青雲當上精算師，發現失去親情後，改變人生軌道，穿水鞋做茶餐廳。反修例事件中，他掏盡個人積蓄，買餐券等資助年輕人，因「年輕人負責了很多事，而我們賺到更多，不應袋進自己袋中，而是取出來幫助年輕人。」他又提及，現時香港的價值觀錯了，希望回到守望相助的時光，故他沒有移民，選擇留在香港，讓人見到昔日的香港。 攝影﹕林振華

現場座無虛席。(林振華攝)

《孤星淚》戶外音樂會今（10日）晚上8時半在大埔海濱公園露天劇場演出，今次是第四次舉辦，主持人表示參與音樂會的人沒有大台，完全自發，而已採排時間並不多，也沒有太多資源。到場欣賞的人逾六百人，其間大家亮起手機燈，場面感動。

龍門冰室老闆阿傑作為特別嘉賓，分享其心路歷程。他表示，自己在貧窮家庭長大，年少時住屋邨，一日三餐也成問題。母親知道他愛茶餐廳食物，便帶他到大排檔，坐摺檯、摺凳食幾毫一個包、一杯奶茶，故他小時候已對茶餐廳有情意結。

十歲遇車禍險喪命 對周梓樂一事尤為感觸

小時候他曾學壞，不時落街踢波，直至十歲時，他遇上嚴重交通意外，被車猛撞，整個人彈開，頭撼向石壆，左頭顱骨全是假的，昏迷一周後，醫生指有機會死亡，幸好他甦醒。母親鼓勵他要勤力讀書，為將來打算，之後他勤奮讀書，學業漸入佳境。

他的成長經歷好多苦楚，成日頭痛，起初吃必理痛便可，後來無效要改吃特效藥，甚至要打止痛針，「十歲至今，起碼吃了超過一萬粒止痛藥，但我仍然常頭痛。」他的個人經歷，令他對科大生周梓樂一事更為感觸，他希望周同學會康復，但又擔心他康復後會遇上健康上的難題，「他在醫院時，我為他祈禱，後來他離開了，我帶同兒子到尖東悼念他，希望以身教教育兒子，什麼事應該要做。」

孤星淚音樂會在燈海中演奏。

仿傚李嘉誠 數十萬元積蓄全取出助年輕人

老闆表示，他本想當醫生拯救傷者，但交通意外令他懼血，只好改做精算師，「好辛苦去讀，平步青雲，人工愈來愈多，31歲是我最後一年做精算，我發覺要找的高薪厚職已擁有，但我失去與家人相處的時間、親情。」他沈澱過後，想起少時夢想，便是做茶餐廳，「我沒再穿西裝，改穿短褲、短袖衫、水鞋，跟家姐、姐夫學如何營運茶餐廳，之後出現第一間龍門冰室。」

反修例風波中，不少年輕人無家可歸、失去溫飽，為了幫助年輕人，他化名並設立一個香港人冰室資源分享中心，構念來自李嘉誠，因他願意損出巨款支持香港經濟。老闆說，當見到個人戶口有數十萬元，前思後想後，決定取出來作資源分享，希望短期內幫助無飯開、無車搭、無衫著的年輕人。他買了八達通、飯券等，只要大家向他提出其需要，他便會給每周700元的資助券。

孤星淚音樂會在燈海中演奏。

開第六間分店 老闆﹕幫多一個地區的年輕人

不過，老闆笑稱他不是李嘉誠，數十萬元只可以維持數星期，「如果沒有大家的支持，只可以做數星期，後來大家知道資源分享中心的負責人是我後，我說了一句『天氣凍，大家可不可以給衣服予小朋友穿』，舖頭門口就出現了百多袋衣物」，他笑言現在迷你倉猶如百貨公司一樣，存放大量新簇物品，讓大家免費拿取。

作為茶餐廳老闆，他亦吩咐店員遇到有需要的年輕人時不用收費。日前，他於荃灣區開第六間分店，縱然積蓄早已在協助年輕人時花光耗盡，他成功獲銀行貸款，「我選擇去開多一間分店，可以幫到多個地區的年輕人，可以吃到一餐有溫情的飯，可以幫到更多的人。」有人曾問他會否選擇移民，為何仍留在香港發展，老闆指最想見到以前的香港，他訴說小時候很窮，月尾沒飯開，鄰居會主動送來飯餸，其間一度哽咽﹕「我諗依家住喺香港，隔壁屋姓咩都唔知。」他認為現時香港的價值觀錯了，希望回到守望相助的時光，故他選擇留下，讓人見到昔日的香港。

陳伯。

他盼各店舖應取出良知做事 幫助年輕人

他寄語與家人政見不同而無家可歸、陷入困境的年輕人要堅持下去，「只要自己認為對的事，便繼續做下去。即使父母不支持，香港仍有好多有良心的父母會支持。」對於不少人將店舖以黃、藍區分，他並不贊同，並指有人見到利益關係便指自己是黃的，「年輕人負責很多事，而我們賺到更多，不應袋進自己袋中，而是取出來幫助年輕人。」他希望所有店舖取出良知做事，貢獻年輕人，多賺的應取出來幫助他們，並提供工作機會，教他們一技之長，合力重建香港。