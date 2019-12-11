南豐紗廠新專線　紅色小巴化身為免費接駁巴

位於荃灣的南豐紗廠曾是香港生產量最高的紡織廠。在2014年開始進行活化，經過活化後，由過往的紡織廠搖身一變成為集設施和藝術於一身富有特色的建築物。紡織廠既有保留部分原有特色如舊有綠色油蹟的牆身，又同時加入其他創新藝術元素。紗廠現時會不定期舉辦展覽，吸引人來觀看。南豐紗廠更是一個「打卡」熱點，不少人會特意來感受箇中藝術文化之餘，也不忘拍照留念。以前前往南豐紗廠方法較少，需要參觀者由地鐵荃灣站步行十多分鐘才能到達紗廠。近日，南豐紗廠加設新專線，提供接駁小巴來回荃灣站和南豐紗廠，以供參觀人士能更方便、容易到達。

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南豐紗廠專線接駁小巴站在荃灣站A4出口附近（荃灣政府合署對面），在十二月一日正式啟用，每二十分鐘一班，費用全免，十分鐘內便能到達南豐紗廠。南豐紗廠專線小巴的外表有別於普通小巴，車身有南豐紗廠的字樣和標誌，車頭則有「免費」和「過嚟、睇嘢、買嘢、食嘢」的傳統小巴站頭牌。

記者在荃灣港鐵站向數位乘客查問，乘客均不知有免費接駁小巴可前往南豐紗廠。正要離開紗廠陳小姐表示：「我只是在旁邊看到有相關指示牌，之前並不知道有（接駁小巴）。會覺得方便了，有車可直到荃灣站。」