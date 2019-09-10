南豐紗廠舊工友中秋重聚享盆菜　圍爐憶荃灣打工時光

50年代至80年代的香港正值工業化，而荃灣更為本港工業重鎮，當時製造業主導的社會之中以紡織業為最大部份，當中九成的紗廠設於荃灣，1961年荃灣的工人人數為新界工人總數的7成，使荃灣媲美英國工業城市曼徹斯特，被稱為”Little Manchester”（小曼徹斯特）。南豐紗廠則是芸芸工廠中的龍頭，年產3000萬磅棉紗。 成就這個工業的領先地位，固之然要靠一眾辛勤的工友提供龐大的生產力。80、90年代，工業經濟時代落幕，一班南豐紗廠舊工友也各散東西，有的甚至離開了這個行業。而上周六（7日），一眾南豐工友藉著中秋佳節，重返活化後的工廠共享盆菜宴，彼此分享舊日回憶，一眾老友不時笑得嘴不合攏，場面溫馨。 攝影：廖俊升

76位南豐紗廠舊工友上周回到工廠，參與工友中秋盆菜宴。這天他們在南豐紗廠舉行的盆菜宴共設12圍，有些工友更帶同家人出席。出席者一邊吃溫熱的盆菜，一邊看工友們提供的舊照片，看粵劇和猜燈謎。此外，活動不單是工友團聚，更加是宣揚環保意識的機會，桌上的即棄餐具都是從南豐集團員工家中收集，避免浪費。南豐集團透過活動讓工友聚圓，也希望將這個中秋宴活動延續下去。

老朋友𨋢口相遇：好耐冇返來

老朋友再相聚，大家都像開籠雀一樣興奮聊天，彷彿回到舊時打工的日子。活動開始之前，一眾工友在工廠樓下的升降機口相遇，便已展開了熱烈討論。他們紛紛說誰人有沒有來、還是否記得誰；說這裡是「三廠」，旁邊是另一個工廠，也不約而同的說「好耐冇返來」。

1980年代香港經濟轉型，製造業息微，南豐紗廠的產業規模也開始縮小，更加在2008年終止紡紗工業。其後，南豐集團在2014年宣布將紗廠保育及活化，以「南豐作坊」、「六廠紡織文化藝術館（CHAT六廠）」及「南豐店堂」三大主軸架構，提倡創新科技、文化、藝術及學習體驗，成為現在的南豐紗廠（The Mills）對公眾開放。

一眾老朋友重聚，大談昔日樂事。

多年後，工友因中秋而回到活化後的紗廠。部份出席的工友更曾在工廠工作超過三十年。有工友回憶五、六十年代的荃灣，形容與今天已完全不同。他們說，當年荃灣有很多工廠，而工廠旁邊都是木屋區，與現在商場林立的荃灣彷彿另一個世界。

他們一起看舊照片，每翻一張相，他們都會熱烈的討論一翻。其中翻到一張女士的舊相片，全場馬上起哄。這位女士就是被工友稱為「媽咪」的溫泮卿。她今天來到與一班工友團聚，一播放出她的照片，身邊的人便馬上說「媽咪」，掌聲如雷動，她的臉上也露出窩心笑意。

溫泮卿也回到工廠和老友吃盆菜，大家還是如以往一樣稱她做「媽咪」。

大會播放員工們保留下來的珍藏舊照片，員工們一邊談以前的工作。

中夜班「媽咪」麵包贈12歲童工

溫泮卿20多歲便開始在三廠做中夜班的指導工作。她憶述，那時候有很多從福建來港的小朋友也在紗廠工作。當時，工友們八號風球下也要開工，「12、13歲，15歲都有，捱得好辛苦」。於是她每日便在麵包舖買麵包給這些小朋友吃，也是因為她樂於照顧他人的性格，被人稱為「媽咪」。

右邊的相片中，工友高命雲推著一車棉花。盆菜宴上，他即場講解處理棉花有何技巧和工序。

再翻到另一張相片，看到一位名為高命雲男工友推著一車棉花。這時在場一位男士便馬上起身，如數家珍般大談處理棉花有何技巧，「好粗好大卷就要拎鐵鏟，有技巧有工序，留底頭同尾，反到散晒就會好辛苦！」這位工友十多歲便開始在工廠工作，一做便做了三十多年。他像老師一樣，向在場人士解釋當年處理棉花的工序。任誰也沒料到，當日紗廠尋常且重復的工序，多年後竟能為工友中秋圍著盆菜的話題。