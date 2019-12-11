【尋回一碗湯】「中土」融合夫婦煮鷹嘴豆湯：為女兒而煮的湯品　

不只是中國人喜愛飲湯，對於其他國籍人士，一碗湯在凝聚家庭方面亦有很大意義。十數年前遠赴土耳其工作的Grace，邂逅了於當地酒店廚房工作的土耳其人Buran，並結為夫婦。多年前二人回到香港，誕下女兒Asya，又在馬灣開設土耳其餐廳。他們表示，湯品在土耳其的飲食文化中十分重要，亦不斷為土耳其湯品改良和調味，以迎合港人習慣。近日他們與公司合作推出印有女兒樣子及名字的湯包，希望透過這些為女兒而煮的湯品，將傳統但適合香港人的口味的土耳其湯與大眾分享。

湯包由KOLB.LIFE與Grace和Buran一同製作，湯品將於與社區組織「關注草根生活聯盟」合作舉辦為期兩年的墟市中售賣。（呂諾君攝）

曾任職設計行業十多年的Grace，過往做過雜誌、書本、舞台的設計工作，但打工多年，她突然想做一些「另外的事」，因而選了到土耳其工作。「當時係突然的起心肝，想去學啲新嘢，例如係新嘅文化同食物。」她在下榻的五星級酒店中認識了對食物甚有研究的Buran，二人一拍即合，之後也有不斷交流飲食心得。Grace也有帶其他朋友到訪土耳其，實地觀看土耳其人如何製作食物。

「起初都唔習慣佢哋（土耳其）啲食物，好多嘢都煮到爛溶溶搽麵包食，飲杯茶又要落糖，唔食豬肉、多食海鮮。但後尾會開始覺得啲豆蓉、茄蓉整成嘅醬係好好食，開始愈來愈鍾意土耳其食物。」Grace指，土耳其的食物與中菜很不一樣，但同樣有很多款的湯品，如傳統的紅扁豆湯、番茄湯、小麥湯，甚至乳酪凍湯等。Buran亦表示，因土耳其家庭在大節日慶祝時才會出外吃飯，平日多由婦女在家準備食物，因此自小已常看着母親煮湯，慢慢的也學會了製作方法。

二人結為夫婦後，曾在土耳其居住，到了2009年，他們為了希望女兒Asya能在港讀書，決定回到香港。「我就話可以搵返份工啫，但我先生又唔係好識廣東話，可以點樣喺度生存呢？唯一可以做嘅係整家鄉嘢食，佢哋又可以食到之餘，又可以帶土耳其文化嚟香港。」Grace指，因此他們選擇開餐廳，亦花了不少工夫了解和遷就港人口味，「最簡單可能係香港人唔食咁濃味，亦都唔係樣樣嘢加檸檬汁。」Grace笑說。

今次的湯包由KOLB.LIFE與兩夫婦一同製作，其中包括了土耳其餐中常見的傳統鷹嘴豆湯和紅扁豆湯（mercimek çorbası）。湯包上用上了Asya的名字和相片，希望能表達到這份土耳其和香港融合的愛，亦希望將土耳其家庭中的味道帶予香港大眾分享。