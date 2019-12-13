大埔警署日夜強光外射　大埔中心居民指太刺眼無法入睡

大埔太和路過去數月發生多次示威衝突，上星期亦有零星警民衝突事件。有大埔區議員近日接到大埔中心的街坊投訴，指大埔警署外牆加裝了數盞大光燈，並且24小時長期向外照射，連相隔一條馬路的居民亦受影響，並於在深夜時分因強光而無法入睡。有居民在留言批評警方以強光擾民之餘，同時亦浪費電力及不環保。

本星期開始，大埔區區議員區鎮樺陸續收到超過10位的居民投訴，指大埔警署外牆的射燈面向四面八方而且太光，強光甚至照入與警署相隔一條馬路的大埔中心第五、六期民居，令人無法入睡，「大埔警署外本來有幾盞射燈是照亮『招牌』的，這兩個月開始，加裝了近五盞白光射燈照亮警署外空地。」

警署向外射的強光遠至一條馬路的距離亦能清楚看見。（受訪者提供）

區鎮樺補充，大埔警署周圍環境本來昏暗，而且被樹木包圍，街道亦欠缺街燈，在晚上時分經過附近，亦難以辨認人貌，估計警方加裝射燈是為了保障周邊保安，「本來沒有問題，但這幾晚開始，射燈的角度開始往外射，連居民都感不妥。」區鎮樺指，白光射燈幾乎24小時開啟，在大埔中心單位內望出街外亦感刺眼不適，「居民就算拉窗簾遮擋亦好光，沒有理由睡覺也有強光。」大埔中心居民黃小姐居於大埔警署正對面，她指自從11月中開始，警署外便不時打開牆上強燈：「本來不會打開這麼多盞燈，但自12月開始，由晚上到早上都射向外面，夜晚的光刺眼到如果不拉窗簾無法進睡，十分刺眼。」

區鎮樺指，於前日（11日）晚上曾聯絡大埔警民關係組，要求改善射燈光污染問題。惟昨天早上約6時半他再次前往上址時，發現射燈仍然長開。他今早去信環保署，要求署方向包括警署在內的政府部門制訂光污染指引約章，「最基本到夜晚11時你就要熄燈，並且調教好角度，不要照射民居。」

目前香港暫時沒有特定法例針對光污染，不過為了減少光滋擾及能源浪費，環保署於2016年推出《戶外燈光約章》（《約章》），建議戶外燈光裝置的負責人，在指定時間（晚上11時或午夜12時至翌日早上7時）關掉對戶外環境有影響的裝飾、宣傳或廣告燈，約章建議對象包括設有戶外燈光裝置或招牌的酒店、商場、店舖、食肆和公共機構及組織。