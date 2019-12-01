大埔墟熟食中心農曆年後暫停營運5個月　檔主：幾十人失晒業！

大埔墟熟食中心一向被譽為臥虎藏龍的美食之地，不過一眾街坊在農曆年後恐怕要暫時另覓美食。熟食中心近日貼出告示，指因熟食中心受滴水問題影響，需於來年2月初開始關閉5個月以進行工程維修。有店主表示，近來經濟蕭條，擔心無法營運近半年會對生計造成巨大影響，而至今食環署仍未與他們相討工程後會否續租等安排。至於有食客就擔心，日後無法再吃到馳名的豬排及魚蛋麵。

食環署於9月下旬向大埔墟熟食中心檔主發出通告，指熟食中心一直有滴水問題，為了解決問題，須更換假天花、天花喉管的保溫層，並會一併重裝照明系統、更換桌椅設備。工程將於農曆年後，即來年2月3日展開，總歷時5個月，預計於來年7月完工。署方又指，工程期間檔主需要暫停營業。

記者今日（1日）視察熟食中心一圈，發現大部分天花板皆有發霉跡象，尤其近抽氣扇位置更為嚴重。 至於通告中所提及的滴水問題，則並未有明顯發現。

工程後會否續租成未知之數

在大埔墟街市及熟食中心營運食肆十多年的老闆娘陳太透露，自上月起署方找各檔主相討熟食中心裝修安排，當時署方指工程會在12月進行，惟惹來不少檔主反彈，結果才將工程順延至新年後。至於工程期間是否需要交租，或工程後租金會否上調，她表示至今署方仍未有清楚交代。

對署方要求食肆暫停營業5個月，陳太感到極為氣憤，「我哋呢個熟食中心養緊至少幾十人，而家大家都失業，個個手停口停，加上呢個時勢，出面失業率咁高，我哋點搵嘢做？」

熟食中心內的豬排及魚蛋麵遠近馳名。（黃文軒攝）

檔主曾聯署反對工程 要求分批裝修被拒

大埔墟街市及熟食中心曾在2016年失火，當時署方指受影響熟食檔要進行維修工程，須停止營運約一個月，而未受火災波及的攤檔就能繼續營運。陳太指，一眾租戶曾要求署方參考上述做法，即分批關閉食肆以進行翻新工程，惟署方最後拒絕，她表示此舉對租戶極不公平，「佢（食環）話分批整唔方便，話咁樣快啲。整係冇所謂，但佢一意孤行咁都冇辦法。」

熟食中心貼出通告，指工程總歷時半年，期間檔主需要暫停營業。（黃文軒攝）

逾半檔主曾聯署反對 食環署未理會

另一檔不願透露姓名的檔主表示，得知食環署會進行為期5個月的翻新工程後，曾與熟食中心發起聯署反對。聯署中列出工程對檔主的影響，包括工程時間過長導致大批員工失業、影響生計、漫長的裝修期有機會令雪櫃摩打及電器無法繼續運作等。聯署中又提到，目前政府向熟食中心提供為期半年的半月租金優惠，惟裝修工程與優惠期有所重疊，造成檔主損失等。該名檔主表示，聯署曾獲得過半數檔主簽署，惟食環署最後仍沒有理會，「冇辦法，佢係官，佢口大過我哋。」

一名不願透露姓名的熟食中心檔主表示，得知食環署會進行為期5個月的翻新工程後，曾與熟食中心的其他檔主發起聯署反對，並獲過半數檔主支持。（黃文軒攝）

伍太一家三口今日特意從上水前往大埔墟熟食中心，她指一家人幾乎每星期都會過來光顧，「我為咗呢到嘅甜品同埋豬排麵！」但她得知熟食中心將暫停營運5個月後大感吃驚，「我要多啲黎先得，希望唔好加佢哋租，都擔心冇得再食。」至於食客黃先生則表示，每次與朋友在大埔行山後都會前來光顧，他指不太察覺到熟食中心有漏水情況，「環境都冇所謂啦，中產都唔會黎呢到啦，最緊要食物好食。」