新巴指正考慮改善車長名牌設計　工會：望公司跟隨九巴做法

九巴昨日（10日）傳出將於月內更改車長、站長的名牌設計，只顯示職員姓氏，而新巴城巴公司亦正進行改善名牌設計的研究。有工會主任指，希望公司可以跟隨九巴做法，以保障車長私隱。

九巴昨日回覆查詢時確認，本月內將更改車長、站長的名牌設計，只顯示職員姓氏及職位，隱去其姓氏及員工編號，而新巴城巴亦正進行有關研究。新巴城巴公司回覆查詢指，早前亦有收到工會及員工代表就展示車長名牌的意見，現正考慮如何改善名牌設計，以達至釋除車長疑慮，又不影響乘客監察車長服務表現的效果。發言人又指，名牌設計的改善方案暫未有具體詳情。

九巴昨日傳出將於月內更改車長、站長的名牌設計，只顯示職員姓氏，而新巴城巴公司亦正進行改善名牌設計的研究。(讀者提供)

汽車交通運輸業總工會新巴分會主任陳樹明指，早於兩、三年前，工會已就改善名牌設計的問題，向公司反映。「當時多了不少車長被打、無故被投訴的情況。」他指，不少磨擦皆是班次誤點、有乘客忘了下車而引起，當中不少人以手機拍攝過程，以及車長名牌，再不斷瘋傳及就此作出投訴，暫時雖未有車長被起底，但大量的投訴令車長感到困擾。

陳樹明表示，5個巴士工會都曾分別向巴士公司建議，在名牌上隱去車長的名字及員工編號，以保障車長私隱，惟新巴城巴公司當時指須交運輸署決定，而運輸署回覆工會時指，小巴及的士司機都須展示相關資訊，巴士車長亦應跟隨有關做法。「現在九巴先行(改設計)，我們會追追公司，希望可以跟隨。」

汽車交通運輸業總工會新巴分會主任陳樹明指，希望公司可以跟隨九巴做法，改善車長名牌設計。(資料圖片)

他又強調，作出有關建議並非想令乘客完全無法就乘車事宜作出投訴，指只要乘客有車隊編號、車牌號碼及巴士路線編號，便可以就乘車體驗向巴士公司反映意見。