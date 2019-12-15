【黑膠碟割愛】唱片店創辦人離世　合夥人低價賣碟助解遺屬之急

80年代CD的興盛，意味著黑膠唱片漸漸衰落。不過數年前由於復古風興起，黑膠唱片重新獲得港人青睞。黑膠唱片店Hong Kong 2nd Hand Vinyl Records由數名熱愛音樂的人一同創立，兩年前於觀塘一工廈內開業，希望將收藏黑膠唱片的喜好推廣開去。可惜好景不常，創辦人之一Albert上月驟然離世，合夥人決定將其遺下的數千張黑膠唱片以優惠價售出，以解其遺孀及年幼子女的燃眉之急。網友聞訊紛紛表達哀傷，有客人更留言，「懷念曾經與你在店內談談Techno music」，也有人憶起他曾舉辦小型音樂會，其他合夥人近日亦在facebook專頁上貼出一張發黃的Pink Floyd舊唱片《Wish You Were Here》，文字間充分表達對失去一名資深唱片從業員，以及熱愛音樂的故友的不捨之情。

黑膠唱片店Hong Kong 2nd Hand Vinyl Records位於觀塘一工廈內，店外有顯眼的黑白招牌。（陳諾希攝）

店內「Beatles牆」掛滿經典作品

其中一名創辦人Riz表示，約七年前，他在一個音樂市集與Albert結緣，當時Albert已在售賣黑膠唱片。直至兩年前，他們再與數位合夥人創立Hong Kong 2nd Hand Vinyl Records。唱片店位於觀塘一工廈內，在分門別類的懷舊唱片叢林裡，中間放著一個發黃的家庭式座枱小風扇，增添懷舊感覺，甫踏進店內猶如進入一個80年代的時空。三面唱片牆中，其中一幅可謂「Beatles牆」，牆上掛滿著名英國搖滾樂隊The Beatles多年來的唱片及封套，非常壯觀，包括1967年《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》的日本特別限定版，還有60年代在美國及加拿大發行的《Yesterday And Today》的原始封面，Beatles成員身穿白色工作服，四周與身體佈滿了斷頭娃娃和肉塊，當時引起社會巨大爭議。著名英國搖滾樂隊Pink Floyd在1979年發行的《The Wall》，亦置在店內另一幅牆上。

店內其中一幅牆掛滿Beatles多年來的經典唱片作品。 （陳諾希攝）

核心成員Albert驟然離世，店內亦設有一個收集箱，歡迎有心人士隨心捐贈。（陳諾希攝） 除了60至80年代的懷舊唱片，店內亦收藏一些較近期的影片，例如在2015年上映、講述80年代美國搖滾樂隊Nirvana的主音Kurt Cobain紀錄片《Montage of Heck》。此外，David Bowie、The Stone Roses、Roxette、Right Said Fred、The Stooges、Michel Jackson等唱片亦可在店內找到，樂迷不愁空手而回。Riz形容，創辦人聽的歌曲種類很多，「闊到有啲偏門嘅都聽」，難以選出最喜愛的唱片。 00後青年買黑膠唱片 「聽落去比CD有獨特感覺」 19歲顧客侯先生當日首次到訪，買下四張黑膠唱片，包括英國重金屬組合Iron Maiden 1982年的專輯《The Number of the Beast》，以及紐約樂團Sonic Youth 1987年的專輯《Sister》。侯先生指自己最近對黑膠碟有興趣，惟連鎖店如HMV並沒有出售黑膠碟，故與父親一同尋找還有售黑膠碟的店舖，他形容「黑膠碟聽落去比CD有獨特感覺」，在網上發現Hong Kong 2nd Hand Vinyl Records的資料後，特意前來拜訪。

19歲的侯先生隨父親四處尋找黑膠唱片店，終找到這一間，當日他買下多張黑膠唱片，形容「黑膠碟聽落去比CD有獨特感覺」。 （陳諾希攝）

核心成員因病離世遺下妻兒 客人留言悼故友

好景不常，創辦人之一Albert上月因病離世， 遺下妻子及兩名年幼子女。唱片店合夥人決定忍痛割愛，將Albert留下的數千張黑膠唱片，包括很多全新專輯，精選單曲及他本人私人珍藏，以優惠價售出，所有收益將全數交予他的遺孀及子女。Albert死訊公佈後，網友聞訊紛紛表達哀傷，有客人更留言，「懷念曾經與你在店內談談Techno music」，也有人憶起他曾舉辦小型音樂會。其他合夥人近日亦在facebook專頁上貼出一張發黃的70年代Pink Floyd舊唱片《Wish You Were Here》，文字間充分表達對失去一名資深唱片從業員，以及熱愛音樂的故友的不捨之情。

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Riz表示，Albert為唱片店的核心成員，雖然他的離世來得突然，但店舖暫時仍會如常運作。Riz指，現時計劃將Albert的黑膠唱片售出，希望收益能幫助Albert一家，「佢哋屋企失去咗一個經濟支柱，希望（黑膠唱片收益）可以幫到佢哋」，而店內亦設有一個收集箱，歡迎有心人士隨心捐贈。