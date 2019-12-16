【聖誕墟市】貧窮人口創新高　團體倡區議會設墟市小組

政府日前公佈2018年貧窮人口，被界定為貧窮人口的市民共有140.6萬人創新高。加上預計香港經濟下行，關注基層的團體多年來推廣墟市，既為區內提供娛樂，又能幫助基層市民自強。團體希望新屆區議會成立小組，專責處理墟市事務，協助申請場地、牌照等程序。候任南昌南區議員李庭豐支持成立專責小組，建立街坊聚腳點，同時開放公共空間，望18區墟市遍地開花。

貧窮人口創新高，團體辦聖誕墟市倡自強。（賴雯心攝）

聖誕歡樂墟將於12月21至22日在美孚橋底（萬事達廣場對出）舉辦，售賣小食及家居用品等。自2016年起關注綜援低收入聯盟等組織一直推動熟食墟市，過往爭取到墟市部分「低風險」例如蛋漿及粉漿製作的食物可明火煮食，是次墟市新食品「沙翁」仍有待審批，令申請人大惑不解。檔主凱欣指「沙翁」原材料不外乎蛋漿粉團，希望最終獲批，可以提供較坊間少化學品、較健康的傳統食品予街坊。

凱欣是單親媽媽，她希望墟市發展至區區都有，而非每年一兩次，否則對家計幫助不大。席上其他檔主皆有同感。退休中廚岑先生第三次參與熟食墟，見顧客食得滿足感到非常開心，同時賺點零用，預計可賣300個海鮮餅。靚姐本來是家庭主婦，祖傳雞酒受廠商青睞，正尋求合作製作湯包，令她又驚又喜。熟食檔主仍然需要借用廚房預製食物，靚姐希望盡快建立社區廚房，讓更多人一展所長。

靚姐(左)本來是家庭主婦，祖傳雞酒受廠商青睞，正尋求合作製作湯包，令她又驚又喜。（賴雯心攝）

阿菁一直招攬街坊參與墟市，務求拉近鄰里關係，因為她相信只有在墟市有人情味，而非大商場所能做到。她見到自己及街坊不斷成長，增加技能，都感到自信和開心。有見於貧窮人口創新高，她不禁感嘆由下而上的民間墟市已經準備好，「點解貧窮人口仲會咁高呢？閒置用地會唔會可以畀我哋抖下氣，建立尊嚴，而唔係愈扶愈窮？」相信墟市是一條脫貧出路。

李大成(右)希望區議會新任期將開始，18區區議會都成立墟市事宜小組，推動突破用地規限。劉小麗（後中）希望新任區議員簡化墟市申請程序，令區區有墟市，同時有助於面對下行經濟，建立更靈活的謀生渠道。（賴雯心攝）

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成表示今次所用場地，屬於地政署下的閒置土地以及美孚農墟，首次被借用作墟市用途，原遭拒絕。經過兩個月斡旋，地政署終借出一塊閒置土地，但農墟位置受租約所限未能使用。他希望區議會新任期將開始，18區區議會都成立墟市事宜小組，推動突破用地規限，令墟市食品更多元，同時建立種子基金，協助主辦方籌辦更高質素墟市。

立法會前議員「小麗民主教室」劉小麗指出，政府部門釐清墟市條款後，將責任推向區議員，但由於各區區議會工作小組職能不清，在沒有清晰指引下難以達成共識，以致墟市胎死腹中。她希望新任區議員簡化墟市申請程序，令區區有墟市，同時有助於面對下行經濟，建立更靈活的謀生渠道。

由香港01發起的「01社區型活墟計劃」，是與社區組織「關注草根生活聯盟」合作舉辦為期兩年的墟市計劃，目的是想推動本地墟市文化及將各社區連繫起來，體現香港01支持社區的理念。

臨近聖誕，各個地方都會充滿濃濃的節日氣氛，「01社區型活墟計劃」之第二個墟市「聖誕歡樂墟」將於於12月21-22日下午1時至晚上9時於美孚橋底舉辦。是次墟市將有21檔熟食檔、40檔乾貨檔及10檔活動及社企檔。熟食方面，食物種類繁多，例如有一口炸蠔餅、新加坡叻沙、土耳其咖啡、串燒、芒果糯米飯、鹵水食物、素漢堡扒、龍鬚糖等。乾貨方面，有二手物品、生活百貨、手工藝品、文具等。還有聖誕藤圈及潤唇膏的工作坊。為大眾提供一個精彩的食、買、玩嘅好地方。