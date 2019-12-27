【暗黑西沙路】街燈兩月壞三次　地區人士促查根源

西貢西沙路是來往西貢和馬鞍山的主要道路，除了西貢公路，平日也有不少車輛行經該處。有地區人士指，近日接獲不少街坊反映，在泥涌至大洞的路段街燈多次全數失靈。由於該處屬鄉郊位置，晚上如沒有街燈便會漆黑一片，嚴重影響駕駛安全，而該處亦常常發生交通意外。雖然現時街燈已回復正常，但他已就事件向路政署反映，希望能查出問題根源。

西貢北的候任區議員譚爾培指，自11月以來，至少三次有街坊向他表示西沙路有街燈失靈。以他所知，街燈是「一時有一時壞」，當壞掉時，整個路段都會十分漆黑。一些駕駛人士表示，每當街燈失靈，車輛便需「開大燈」，但此舉會影響對頭車的視線，加上晚上如有人過馬路，司機難以視察得到，道路安全受到威脅。

「路政署話壞街燈係跳fuse（電線短路）引致，承辦商已經去檢查過幾次，但都仲係有壞。」譚爾培表示，和路政署有持續聯絡，對方於11月14日、12月18日和12月24日均有到現場視察，昨天（26日）晚上他亦乘巴士親身觀察，雖然當時街燈有正常運作，不過仍然希望找出問題源頭。他表示，該處現時正進行西沙路擴闊工程，未知街燈會否因為地底鑽探而出現問題，希望相關的部門能早作調查和交待。