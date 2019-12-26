【屯門公園】「拆禮物日」剩一檔獨唱　候任區議員：難分真假自娛

在Boxing Day的下午，屯門公園依然有大批老人聚集，但卻比以往寧靜。下午4時許，平日最高峰有30檔的歌唱團，今日卻只剩一檔仍在公園內，歌唱聲浪亦不大。由於候任區議員近日起在屯門公園開始會見市民計劃，並會巡視及監察康文署執法，為屯門公園帶來了寧靜。

22名屯門候任區議員及社區主任在本（12）月21日起，於屯門公園會見市民，並在大媽進行非法行乞及使用擴音機時向公園經理舉報，令屯門公園近日變得寧靜。周先生退休後便與妻子在屯門公園唱歌數年，只要有空都會來公園唱歌，他表示大家未有對他驅趕，但如聲浪太大， 會勸籲大家將聲浪收細。

樹大有枯枝 噪音色情問題應管制

周先生認為大家只是來這裡唱歌娛樂，亦希望大家玩得健康，不想見到太多懷疑涉及色情的事件，但奈何樹大有枯枝，他亦無法阻止，見到網上的負面新聞，亦感到無奈，但相信大部份檔主都遵守規矩。他認為可以讓公園百花齊放，供所有有需要人士使用，但最重要是管制噪音及色情問題，他認為如果唱歌聲量細，不影響他人便不是問題，更指康文署執法頗嚴明，有職員覺得太大聲，會給警告，但政府沒有在法例上列明分貝限制，故希望有條例可以列明限制，讓大家遵從。

公園自由度較大 自娛區申請程序複雜 望政府給老人予空間

周先生指，自己的檔口歡迎3至80歲的香港人來唱歌，前提是你要有身份證。而他亦承認，聽眾有時確會給予利市歌者，但沒見過如網上片段所見給大額金錢。至於為何未有申請在自娛區歌唱，他坦言因申請過程複雜，要有團體牌照，音響亦要使用康民署提供的器材，分分鐘一個月只能唱兩三次。

他又指，公園附近多老人居住，他們亦主要會在附近消遣，來公園亦不需要入場票，成為他們生活的一部份。他稱，老人家亦表示來公園聽歌很開心，「病痛都少啲」，這亦是大家的精神寄託，每日定時定候就會到公園，因為他們覺得開心，「有啲人可以避開個老婆唔使同老婆嘈，有啲人就唔使一個人係屋企對住四面牆。」周先生與妻子都熱愛唱歌，他指如果在社區中心唱歌，會有時間限制，而且地方不大又求過於供。他希望政府會給空間予老人家，讓大家做到喜歡做的事。

有屯門區候任區議員持續關注屯門公園狀況，並到場了解。（余睿菁攝）

候任區議員：驅逐非長遠 自娛區制度應破舊立新

屯門區候任區議員林健翔表示，公園內確有不少唱歌檔純粹為自娛，但涉及淫褻及不雅行為必須取締， 而且的確難以分辨誰是自娛，誰是涉及淫褻事件，故應該破舊立新，先取締所有唱歌的檔口，杜絕舊有問題，再定立新規矩，但認為公園是供大家使用，故只要不影響他人，是可以繼續供老人家唱歌聽歌。他認為自娛區本是很好的制度，卻沒有好好執行，衍生至今日的問題；另外，政府在老人家退休後娛樂的問題亦沒有好好規劃，社區中心不足，甚至捉棋的地方也不夠，令大家都會來到屯門公園消磨時間。現時區議員來到屯門公園驅逐唱歌檔並非長遠之舉，林希望可以盡快修例，在立法會通過給予康文署職員可以直接檢控的權力。