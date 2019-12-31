【百年車卡】313號火車卡完成復修　除夕移送鐵路博物館測試失敗

有近百年歷史的313號車卡，被指是香港「碩果僅存的蒸汽火車卡」，惟早年曾被發現，車卡被政府運到茶果嶺路邊，在荒地上日曬雨淋近十年，自此不少市民、鐵路迷都對它的去向十分關心。數年前，政府開始了香港鐵路博物館更新及改善工程，當中包括了為313號車卡進行全面修復，並預計移送鐵路博物館永久展出。除夕（31日）凌晨有市民拍到運輸車輛在大埔安富路一帶展開運送測試，是否代表車卡即將預備與遊人見面？

於1985年落成的香港鐵路博物館，裏面設有不同的列車車卡讓遊人參觀拍照。根據民政事務局在2017年向立法會提交的文件，局方建議在2017至2019年間為該館進行更新計劃，用1495萬元更新常設展覽，當中有600萬元是用作修復、修理及裝置313號歷史車卡。

313號車卡歷史悠久，據知它於1921年至1959年之間服役，其後九廣鐵路公司於1989年將車廂捐贈予市政局，市政局接收後將它放在尖沙咀科學館公園展出。到了1996年，因該公園用地需興建歷史博物館，313號車卡被運到茶果嶺路邊，如同棄置般只用帆布蓋着，過去更曾有報導指，車卡變成了吸毒場所。經過十年的「自生自滅」，車卡出現日久失修，殘破不堪亦有不少鏽跡。

康文署的網頁上指出，由於舊火車卡長期於戶外環境展出，以鋼鐵材料組成的車廂外殼難免會出現鏽蝕、油漆剝落、甚至結構性損壞等情況，因此，署方的金屬文物修復員需負責妥善地修復及護養這些大型文物，313號車卡亦是其中一個項目。網頁上的資料顯示，313號車卡預計於2018年年尾完成修復，並移送鐵路博物館永久展出。因此近日不少市民、鐵路迷都十分關注，這個有近百年歷史的車卡將於何時正式進駐。

運送貨車車長太長 不夠位進入博物館

早前有市民拍得，大埔安富路附近豎立了封路路牌，指為了配合火車卡的運送工程，安富路將於數天後封閉。Facebook專頁「大埔交通」今天凌晨約二時亦拍得在運輸公司、博物館職員及警方安排下，運輸車輛在安富道展開運送測試。從相片可見，一輛拖頭拖着一個空置的大型鐵架，正嘗試駛入鐵路博物館範圍。惟據「大埔交通」管理員表示，由於運送的貨車太長，而進入博物館需要倒車轉彎之餘，附近的鐵絲網及圍牆都不夠位讓車輛轉入，因此至凌晨三時宣布測試失敗，估計運送工程將延期進行，何時才會正式運送313號火車卡，至今仍是未知之數。