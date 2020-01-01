【元旦遊行】元朗「黃店」提供免費專車到天后站籲上街　食客大讚

反修例示威浪潮持續，踏入2020年仍未止息。元旦日民陣舉行大遊行，號召市民下午2時在維園中央草坪集合，遊行至遮打道行人專用區。為呼籲更多人上街，元朗有食肆今早在店外貼出手寫「餐牌」，指提供免費專車接送至天后站，希望能便利元朗街坊參加元旦大遊行。

今晨11時許，有網民發現元朗「黃店」亞玉冰室外，其餐牌被換上手寫告示，指冰室負責人提供免費專車接送，由中午12時15分起，分五個時段，由該店門口直達港鐵天后站，並寫有「繼續加油」字句及畫上「連豬」圖案。該名網友又指，冰室老闆向她表示可提供11架旅遊巴，每輛旅遊巴可載60人，老闆更指自取外賣上旅遊巴吃可不收費，希望呼籲更多元朗人今日到維園參加遊行。

食客孫小姐與男友徐先生大讚冰室老闆租用旅巴義載的舉動。 （陳蕾蕾攝）

最後一架旅巴在下午1時15分開出，店外一度出現逾半百人的長龍，排隊人龍一度排至街口轉角位，有店內職員安排人龍，旅遊巴戴滿乘客後便開出，排隊人士亦隨即散去。而現場等待入座的乘客約有二十多人排隊。

食客孫小姐表示，此區較少黃店，曾光顧過亞玉冰室，認為食物質素及價格均相當適宜，故今日特意帶同男友再到此處光顧，自己亦曾將店舖推介給同事；知悉店主租旅遊巴後，認為「唔係淨係講，出錢又出力。」其男友徐先生表示，到場時看見大排長龍，知悉店主特意租多架旅巴載人到維園後，直言感到店主非常有心，日後亦會繼續光顧。

另一名店外等候的食客陳小姐則表示，自己非元朗區居民，因事前來元朗，知道店舖為黃店因此到場幫襯，得悉免費旅巴後，直指欣賞店舖的舉動。