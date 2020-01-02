【武漢肺炎】郵政暫停武漢特快專遞　發言人揭因由：承運航班取消

武漢去年底至今錄得27宗不明原因肺炎個案，有關當局至今仍未公布病源及感染途徑。今日有消息傳出屯門醫院於2019年12月31日接收一名出現上呼吸道感染徵狀及發燒的女病人，經衞生署化驗，女病人對嚴重急性呼吸系統綜合症、流感及禽流感呈陰性反應。 事件引令港人憂本港再發生2003年SARS（沙士）一疫。今（2日）有網民發現，郵政署於12月24日已出通告指，因受航空運輸安排影響，現時寄往武漢及鄰近地區的特快專遞服務即時暫停。發言人表示，去年11月16日起承運特快專遞郵件往武漢的航班取消，署方需與其他空運公司及中國郵政商討郵路安排，而平郵及空郵服務則維持正常。

郵政署於12月24日已出通告指，因受航空運輸安排影響，寄往武漢及鄰近地區的特快專遞服務(經濟快遞服務除外)即時暫停，直至另行通告。不過有網民認為，政府早已得悉肺炎個案，惟遲遲未公佈讓市民做足預防措施。

發言人：承運特快武漢速遞航班取消 平郵及空郵維持正常

郵政署發言人指，去年11月16日起承運特快專遞郵件往武漢的航班取消，署方需與其他空運公司及中國郵政商討郵路安排，故需暫時停止寄往武漢的特快專遞服務(經濟快遞服務除外)，而平郵及空郵服務則維持正常。