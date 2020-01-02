【武漢肺炎】N95口罩港網店搶購一空　其實效能同普通口罩無異？

【SARS（沙士）重臨疑慮】武漢去年底起爆發不明原因肺炎，而一名曾到訪武漢的女病人出現上呼吸道症狀及發燒，正在屯門醫院隔離治療，引起全城關注，更觸發N95口罩搶購潮。目前本港網店大部份常見N95口罩已缺貨，外地網店如Amazon則仍有存貨，更有條件免費運港。

雖然據了解該女病人經初步測試，證實對禽流感及SARS病毒呈陰性反應，但外界憂慮或是新型病毒故未能檢測。坊間則搶購N95口罩，本港大型網店HKTVmall上大部份N95口罩都已缺貨。

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仍有存貨的，大部份是幼童用的N95口罩。

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Amazon仍有N95口罩 可免運費

如果想買常見N95口罩，可到Amazon訂購，目前仍有免費送貨至香港優惠，只要購買一項或多項符合要求商品，且總訂單價超過49美元（港幣約382元），即可免費送貨至香港。以一盒20個口罩23.79美元（港幣約183元）計算，只要買3盒便符合要求。

Amazon網頁連結：按此

知多些：N95口罩與外科口罩差別不大？

其實坊間口罩總類繁多，N95口罩未必一定較好。美國醫學會雜誌（JAMA）去年發表報告，以2862名醫護人員進行實驗，發現醫護人員戴N95口罩後的流感患病機率為8.2%，外科口罩則為7.2%，顯示兩者沒有顯著差別。

再者，雖然N95口罩可阻隔95%細小飛沫粒子，而外科口罩無法阻隔直徑小於5微米的飛沫粒子，但N95口罩不適合長期佩戴，且社區裏大部分飛沫粒子直徑都大於5微米，故一般來說外科口罩尚算足夠。

（資料圖片）

當然，若要有更高防護力，N95仍是較佳選擇。

口罩應如何棄置？

佩戴口罩後，口罩外面可能已沾有細菌，若要棄置，應放於有蓋的家用垃圾桶內；丟棄口罩後，必須清潔雙手。另外，觸摸口罩前、後都要徹底洗手。