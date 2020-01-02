【武漢肺炎】藥房未見口罩搶購潮　店東：澳門防疫反應快，做得好

內地武漢去（2019）年12月31日被揭發多宗不明原因的肺炎個案，今（2）日醫院管理局更證實一名曾到訪武漢、出現上呼吸道症狀及發燒症狀的女病人，現正於本港屯門醫院求醫。據了解該名女病人經初步測試，證實對禽流感及SARS病毒呈陰性反應，目前情況穩定現正接受隔離觀察。記者走訪屯門醫院及多區藥房，了解醫院及相關防護裝備產業的反應。

經醫院管理局證實，屯門醫院於早前接收了一名有上呼吸道及發燒症狀的女病人，由於女患者曾到過現正大量爆發原因不明肺炎的武漢，現正於院內進行隔離觀察並接受治療。隔離病患身處的屯門醫院內，隔離病房門外豎有寫有「隔離區」字樣的立牌，相關人士出入時需要戴上醫學用口罩，暫時毋需佩帶進一步防護設備，亦無人員監守。位於瑪嘉烈醫院的香港傳染病中心今日亦未見有採取進一步防護措施。

屯門區內藥房目前仍未見就事件影響，刺激相關防護產品的銷量，多間藥房均未有將相關產品放於店面當眼位置，貨架上亦未見口罩等產品出現缺貨。有藥房店員內記者表示，今日口罩的銷情與平日相約，亦沒有客人查詢購買更高級別口罩，店內短期內沒有大量入貨消毒產品及口罩的打算。有市民向記者表示，家中平日亦有口罩「存貨」備用，不需特別購買。

葵青區一間位於麗瑤邨的藥房老闆表示，店內本身有60盒口罩存貨，今午特地多入50盒口罩作存貨，讓街坊購買。他稱「始終呈陰性」暫時不太擔心，並同時補充稱讚澳門反應快做得頗好，馬上在來自武漢飛機檢查。另有其他藥房老闆表示，留意到有懷疑個案進入屯門，但認為「都無得擔心咁多」他稱附近未有街坊搶購口罩，亦不會特意將口罩放到當眼處擺賣。葵芳盛芳街一藥房，職員稱購買口罩的人數與平日相約，而店內有幾千盒存貨，不擔心供應不足。至於位於同一條街的另一藥房，有職員表示今日多了人購買口罩，但最多都只是買兩盒。他得知其他區有藥房賣光口罩，預計將會入多點貨。

本港衞生署自去年12月31日發出公布後，暫時未於本地採取進一步健康監察或隔離措施，並會繼續密切監察武漢市肺炎群組個案的最新情況，因應情況更新監測準則和化驗策略。