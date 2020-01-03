【百年車卡】內地鐵路迷訪港　無緣一睹313號火車卡：會繼續關注

有近百年歷史的313號蒸汽火車卡，原定會移送鐵路博物館永久展出，早前大埔安富路豎立封路路牌，配合火車卡的運送工程，惟運送車卡的貨車太長，附近的鐵絲網及圍牆都不夠位讓車輛駛入，因此運送工程將延期進行。313號火車卡何時展出仍是未知之數。但今日就有內地鐵路迷到鐵路博物館參觀，惜無法一睹313號火車卡風采。他表示會關注313車卡的動向，倘若車卡送抵博物館，將會再次來港觀看。

何先生讚賞，香港鐵路博物館麻雀雖小，五臟俱全，展館設計用心，互動設施較多，可讓遊客觸摸火車小設備。 （陳諾希攝）

來自內地的何先生是一位鐵路迷，坦言自少喜歡交通工具，當中最喜歡鐵路及火車，故經常出外參觀鐵路博物館。他第一次來港旅行，今早專程由澳門來香港，第一站便安排到鐵路博物館參觀。可是無法一睹有上百年歷史的313號蒸氣火車卡，他坦言感到可惜。他認為313號蒸氣火車卡屬文物，是歷史的印記，值得後世人用行動保護，故政府應妥善處理、運送及保養，並建議政府相關部門應安排專業人才再次規劃如何將車卡送抵博物館。

何先生身為鐵路迷，在內地不時參觀鐵路博物館。他認為中國地大物博，內地的鐵路博物館比香港大得多，惟缺點是解說不夠精細。他形容，香港鐵路博物館麻雀雖小，五臟俱全，展館設計用心，互動設施較多，可讓遊客觸摸火車小設備，而且不收費，具公益性及教育意義。何先生表示，今日稍晚時候將返內地，但會繼續關注313車卡的動向，「如果313車卡能夠運到館，不管放在哪，都會再過來香港參觀。」